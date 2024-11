Wesley se consolida no Internacional e briga pela artilharia da Série A

Wesley superou desconfiança após passagem negativa no Cruzeiro e se torna protagonista no Internacional - (crédito: ricardo duarte)

O Internacional continua sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe deu sequência a sua arrancada, com a vitória de goleada por 4 a 1 sobre o Bragantino, no último domingo (24). Com isso, o Colorado alcançou a marca de 16 jogos de invencibilidade. O principal destaque neste triunfo sobre o Massa Bruta foi o atacante Wesley, que participou dos quatro gols, sendo o autor de um deles, de cabeça, após cruzamento de Wanderson.

Coincidentemente ao time, o camisa 21 está em boa fase. Além do seu gol, ele foi o responsável pelo cruzamento para Borré, que sofreu o pênalti, convertido por Alan Patrick. Posteriormente, em tabela com Bruno Gomes, Wesley participou da origem do lance que gerou o gol de Borré. Assim como, nos acréscimos, quando invadiu a área e tocou para Gabriel Carvalho finalizar. A bola ainda desviou em Wanderson antes de balançar as redes adversárias.

Deste modo, Wesley chega ao terceiro jogo consecutivo marcando no Brasileirão. Assim, com 10 gols entrou na briga pela artilharia do torneio, o atual líder é Estevão, do Palmeiras, com 12. Já no contexto coletivo, a equipe gaúcha é a dona da melhor campanha no segundo turno da Série A, com 37 pontos em 16 jogos. A propósito, a última derrota do Inter ocorreu há três meses.

Internacional ainda sonha com o título do Brasileiro

Após a terceira vitória consecutiva, o Colorado assumiu provisoriamente a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Além disso, a desvantagem para o líder da competição, o Botafogo, é de cinco pontos. Vale ressaltar que ainda há o confronto direto com o Alvinegro na penúltima rodada do torneio. Entretanto, antes disso, vai enfrentar o Flamengo, no próximo domingo (01/12), às 16h, no Maracanã.

