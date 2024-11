São Paulo atinge primeiro objetivo e mira vaga direta na Libertadores

O empate em 2 a 2 do São Paulo contra o Atlético-MG, no último sábado (23/11), no Morumbis, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, garantiu a equipe na próxima edição da Copa Libertadores. No momento, o Tricolor vai disputar as fases preliminares da competição, mas o clube quer uma vaga direta na fase de grupos do torneio continental. Muito pela questão do calendário.

Afinal, se o São Paulo acabar disputando as fases preliminares da Libertadores, estrearia na competição continental na semana do dia 19 de fevereiro, apenas um mês depois da estreia no Campeonato Paulista. Contudo, se conseguir a vaga para a fase de grupos, a primeira partida acontece apenas na semana do dia 2 de abril.

”Pular” o calendário é visto como crucial no São Paulo para conseguir preparar uma equipe competitiva em 2025. O Tricolor vai realizar sua pré-temporada de 2025 nos Estados Unidos e não abre mão de ter um tempo de preparo maior.

Além disso, o São Paulo tem um acordo com a Federação Paulista de Futebol o adiamento da primeira rodada do Paulistão. Para isso, o Tricolor precisa se classificar direto para a fase de grupos da Libertadores. Aliás, a FPF também iria adiar a segunda rodada da equipe no estadual. Assim, o Soberano iria estrear na competição apenas no dia 23 de janeiro.

Situação do São Paulo no Brasileiro

No momento, o Tricolor é o sexto colocado e precisa terminar ao menos na quinta colocação ou à frente do Flamengo, que foi campeão da Copa do Brasil, para conseguir a vaga direta. Contudo, se o Botafogo conquistar a Libertadores deste ano, o São Paulo conseguiria entrar na fase de grupos do torneio continental com a sexta colocação. Isso porque abriria um G-8 no Brasileirão.

