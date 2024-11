Tiago Ramos volta a se declarar para mãe de Neymar: ‘Eu te amo’

O jogador de futebol Tiago Ramos parece não esquecer o relacionamento vivido com Nadine Santos, mãe de Neymar. No último domingo (24), o antigo participante de “A Fazenda” se declarou para a ex-namorada, com quem se relacionou em 2020.

No X (antigo Twitter), Tiago fez um desabafo sobre uma possível atitude de Nadine contra ele na rede social. Além disso, ele aproveitou para mandar um recado apaixonado para sua ex.

“Po**, a Nadine me bloqueou. Eu amo você. Você é a mulher mais linda que eu já conheci. Espero que não tenha namorado. Você é a minha outra metade. Eu te amo”, escreveu o ex-Fazenda.

Veja a postagem:

Porra, a Nadine me bloqueou. Eu amo você( você é a mulher mais linda que eu já conheci. Espero que não tenha namorado. Você é a minha outra metade. Eu te amo — ???????????????????? ???????????????????? ???? (@tiagoramosof) November 24, 2024

De acordo com Fábia Oliveira, do Metrópoles, o próprio Tiago teria sido o autor da postagem. Ele teria tido uma recaída após o consumo de bebida alcóolica. Amigos do atleta ouvidos pela colunista informaram que ele costuma ter crises durante dias após excessos e que também se recusa a buscar ajuda psicológico.

Relação entre Tiago Ramos e Nadine Santos

Tiago Ramos e Nadine Santos assumiram a relação em 2020. No período, os dois viveram diversas polêmicas, com direito a idas e vindas do romance, que acabou no fim do mesmo ano. Porém, a história ainda rende.

Em outubro, o jogador divulgou mensagens onde acusava Nadine Santos de traição. Ele revela que já havia sido avisado da situação por Mauro Leitão, chef de cozinha de Neymar. Além disso, ele critica a postura da mãe do camisa 10 do Al-Hilal e diz que ela “não é santa”. Posteriormente, Tiago acabou apagando a publicação.

