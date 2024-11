“Prefiro você”: Luiz Henrique provoca ex em postagem romântica com noiva, e mulher afronta casal

Ex de Luiz Henrique, do Botafogo, rebate indireta do jogador nas redes sociais - (crédito: Marcelo Caitano)

O climão entre a ex e a atual de Luiz Henrique, do Botafogo, ganhou mais um capítulo nas últimas 24 horas – e desta vez com a participação do jogador. Isso porque o atacante alvinegro compartilhou um vídeo aos beijos com sua noiva, Tammy Parisoto, e escolheu a música “Prefiro Você”, do cantor Chris MC, como tema da publicação. Para bom entendedor, uma canção nas redes sociais basta.

Internautas entenderam a publicação como alfinetada para Carolina Andrade, ex-mulher de Luiz Henrique, que esteve envolvida em polêmica com Parisoto recentemente. As duas trocam farpas nas redes sociais desde quando a mãe da filha do jogador acusou ”uma amante de se passar por esposa do atleta no jogo da Seleção Brasileira”, em setembro. “Bigamia é crime no Brasil”, disse ela à época.

“Nosso dia 24”, escreveu Luiz Henrique na publicação com a música polêmica. O jogador pediu Parisoto em casamento no dia 02 de novembro, duas semanas depois de assumir o namoro publicamente.

Polêmica

A última troca de farpas entre Carolina e Tammy ocorreu recentemente. Em seus stories, a ex de Luiz Henrique comentou sobre a ”fixação” de Parisoto com ela: “Parece que ela não queria ele, mas queria eu. Obcecada por mim! Porque, gente… Você já está com a pessoa? Fica quietinha! Vai ser feliz, vai”, disse ela. A noiva do atleta também usou o Instagram para devolver a indireta: “Gente feliz não enche o saco”.

Pouco tempo depois, Luiz Henrique apareceu com o vídeo em seus stories e levantou rumores de indireta à ex. Internautas criticaram a música escolhida, como se fosse cutucada à mãe de sua filha, enquanto outros desejaram felicidades ao casal.

Carolina Andrade rebate

A criadora de conteúdos não deixou barato e compartilhou outra indireta ao casal momentos após o vídeo do botafoguense, na tarde do último domingo (24). Carolina estava reunida com amigas quando o grupo apareceu cantando a música “Boca de Pêlo”, do MC Don Juan, para cutucar os noivos.

Carol readaptou o refrão do funk de Don Juan e reproduziu a versão junto às amigas nos stories do Instagram. “E aê, boca de pêlo, tu ta beijando a boca que mamou o bonde inteiro”, dizia o trecho cantado pelo grupo. Na sequência, uma colega de Carolina disse que “era dia de quem brilha”, e Andrade completou: “Brilho próprio”.

Luiz Henrique

Fora das polêmicas da vida pessoal, o atacante vive um momento especial em sua carreira. Convocado às últimas Eliminatórias para Copa do Mundo, com dois gols marcados, o jogador tem deixado seu nome na história do Botafogo.

Em 50 jogos pelo Glorioso, o camisa 7 marcou 11 gols e contribuiu com cinco assistências até o momento. Ele, aliás, será fundamental nesta reta final pela briga do título Brasileiro e, principalmente, na decisão inédita da Copa Libertadores da América, contra o Atlético-MG, no próximo dia 30 de novembro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.