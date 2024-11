Luiz Henrique, do Botafogo, pode pegar seis jogos de suspensão

Luiz Henrique pode ser suspenso e desfalcar o Botafogo. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pediu a suspensão preventiva do atacante na tarde desta segunda-feira (25). Ele foi expulso após o fim do jogo no empate sem gols contra o Atlético Mineiro depois de arremessar uma garrafa em um dos seguranças durante uma confusão. O VAR flagrou a ação.

Dessa forma, ele foi denunciado no artigo 258 do CBJD (assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva). Luiz Henrique, portanto, pode pegar de um a seis jogos a mais do que já cumpriu de punição na última rodada, no empate do Botafogo por 1 a 1 com o Vitória.

A denúncia, por sua vez, vai ser distribuída a uma comissão e depois julgada. Ainda tem possibilidade de recurso ao pleno. Durante o processo, o atacante pode jogar normalmente.

Assim, ele ainda está à disposição do técnico Artur Jorge para o confronto direto na briga pela liderança do Brasileirão contra o Palmeiras, nesta terça-feira (26). A partida será no Allianz Parque, pela 36° rodada. Ambas as equipes somam 70 pontos na tabela, no entanto, o Verdão tem uma vitória a mais.

Após a partida pelo Campeonato Brasileiro, o Alvinegro tem a decisão da Libertadores contra o próprio Atlético Mineiro. Depois, ainda nesta temporada, o clube carioca entra em campo por mais duas rodadas da competição nacional: contra o Internacional, fora de casa, e contra o São Paulo, no Nilton Santos.

Outras suspensões e denúncias

Vale ressaltar que a Procuradoria também solicitou a suspensão preventiva de todos os membros da equipe de segurança do Botafogo. Além disso, também pediu a suspensão da Bromo segurança, empresa terceirizada que teve sua contratação pela Arena Independência para o jogo. Tanto o Botafogo quanto o Atlético Mineiro tiveram outras denúncias. Ambas as equipes por infração no artigo 257 (participar de rixa, conflito ou tumulto, durante a partida, prova ou equivalente). O clube mineiro, por sua vez, também teve outra infração: no artigo 206 (dar causa ao atraso do início da realização da partida), por ter demorado dois minutos a voltar para o segundo tempo.

