Fluminense confirma grave lesão de joia da base

O Fluminense confirmou na tarde desta segunda-feira (25) a grave lesão de uma de suas joias, Matheus Reis. O atacante mexicano, segundo o próprio clube revelou, sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito.

Assim, ele passará por cirurgia na próxima semana visando iniciar o processo de recuperação. O retorno estimado para as lesões de LCA é longo, porém: costumam variar entre oito e dez meses.

Matheus Reis, de apenas 17 anos, surgiu em lista do jornal inglês “The Guardian”, que revela os principais jogadores sub-17 do mundo. Clique aqui para relembrar. Além dele, o meia Riquelme Felipe também representou o Fluminense na lista, aliás. Na temporada atual, Matheus tem dois gols em 16 jogos, ajudando o Tricolor na conquista do Brasileirão e da Copa do Brasil sub-17.

Com suas boas atuações, passou a integrar o elenco profissional para alguns treinos ao longo dos últimos meses. Ele, no entanto, não chegou a estrear pelos profissionais. Sua lesão se deu, ainda segundo o Fluminense, no treino da última terça-feira (19).

INFORMAÇÃO: O atacante Matheus Reis sofreu uma lesão no joelho direito durante o treinamento do dia 19/11, e foi diagnosticada ruptura do ligamento cruzado anterior. O atleta será submetido à cirurgia, prevista para a próxima semana. Força na recuperação, #MlkDeXerém! pic.twitter.com/5DIFmZnivO — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 25, 2024

