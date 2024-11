Após 29 anos, Botafogo garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores

O Botafogo já está garantido matematicamente para a fase de grupos da Libertadores de 2025 depois de 29 anos, ou seja, a última vez foi na edição de 1996. Dessa forma, o Alvinegro não vai precisar disputar as fases preliminares da competição.

Vale ressaltar que o Alvinegro já estava classificado para a competição internacional, mas ainda com chances de ir para as fases preliminares. Com o empate entre Atlético Mineiro e São Paulo, no último sábado (22), o clube paulista, que é o atual sexto colocado, não pode alcançar mais o Glorioso.

Esse ano, até o momento, o G-4 virou G-5, uma vez que o Flamengo, quarto colocado no Brasileirão, venceu a Copa do Brasil. Dessa forma, já está classificado para a Libertadores.

Nos últimos três anos em que o clube carioca esteve na competição internacional (2014, 2017 e 2024), a equipe teve que passar pelos jogos que antecedem a fase de grupos.

Botafogo disputa a final da Libertadores em 2024 pela primeira vez na sua história. A decisão será contra o Atlético Mineiro, no sábado (30), em Buenos Aires. Assim, caso o Alvinegro seja campeão, abre mais uma vaga direta na tabela do Brasileirão. Assim, o sexto colocado também iria direto para a fase de grupos da competição internacional no ano que vem.