Landim quer que estádio do Flamengo seja ‘autossustentável’

A questão financeira sempre preocupa os torcedores ainda mais para a construção de um estádio. Contudo, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, garantiu, em assinatura do termo de compromisso de construção, que o clube as receitas não sofrerão impactos. Além disso, ele fez comparação com os produtos vendidos pelo clube no Maracanã com os que irão ser em novo estádio.

“Isso se fala muito como uma dúvida em relação ao fato de poder impactar ou não. Só para vocês terem uma ideia, a gente fez questão de encaminhar o orçamento do Flamengo para aprovação, no qual existe o orçamento do Flamengo e existe o orçamento do estádio, separados, para demonstrar que em nada, vamos dizer assim, a construção do estádio vai impactar o dia a dia do Flamengo. O que a gente tentou mostrar hoje aqui foi operacionalmente, quer dizer, o ganho que a gente acredita que terá com a construção desse estádio, o aumento da receita em relação ao que tem hoje no Maracanã. A gente vai poder precificar de forma muito melhor”, disse antes de complementar.

“Hoje tem sete produtos que a gente vende no Maracanã, fundamentalmente. Nesse estádio nós vamos ter 31 diferentes tipos de produtos que vamos poder vender. De assentos e serviços associados a isso. Isso permite que a gente possa melhorar muito sem com isso criar problema algum para a torcida do Flamengo, que vai poder ficar atrás dos gols, como ela sempre gosta de ficar, comprando os ingressos aos preços do dia de hoje. E pretendemos melhorar alguns ingressos com a parte de serviço associado”, destacou Landim.

“A gente quer que o estádio seja autossustentável. A gente tem ideias de fazer a venda antecipada, vamos dizer assim, do jogo inaugural. Tem o tijolinho eletrônico que queremos fazer aqui, e pretendemos ter contribuições, por exemplo, do que os torcedores do Flamengo fizeram no passado para a construção do CT”, disse.

Início das obras

Landim também projeta que a obra comece no início de 2026, pois ainda tem questões burocráticas a serem finalizadas com a Prefeitura.

“A gente acredita que pelo menos um ano que vai ter aí para poder passar todos os trâmites burocráticos, tudo isso. E paralelamente a gente já vai também fazendo os trabalhos de engenharia mais detalhados. Nós temos hoje um projeto que vocês viram aqui, que é quase que um projeto básico, e vamos ter que entrar num projeto executivo, num projeto de detalhamento. E aí analisando todas as interferências que a gente tem de tudo que é um projeto mútuo, muito mais detalhado e que vai demorar muito mais tempo. Eu acredito que mais um ano e pouco a gente já possa estar começando a construir”, disse Landim.

Custo e prazo de inauguração

O novo projeto prevê um investimento total de R$ 1,93 bilhão para construção do estádio do Flamengo. Entretanto, a diretoria do clube ressalta que essa é a quantia estimada com base no estudo inicial. Sendo assim, o próprio Rubro-Negro espera começar as obras no primeiro semestre de 2026 e inaugurar a nova casa em 15 de novembro de 2029.

