Flamengo tem oito retornos para jogo contra o Fortaleza; veja relacionados

O técnico Filipe Luís ganhou um grande número de reforços para a partida do Flamengo contra o Fortaleza, nesta terça-feira, às 20h, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Ao todo, oito jogadores viajaram para o duelo, mas os principais são os nomes de Gabigol e De La Cruz.

Gabigol estava afastado nas duas últimas rodadas por decisão da diretoria e agora deve cumprir o contrato até o final. O uruguaio, aliás, volta a ser relacionado após mais de um mês. Ele está recuperado de uma lesão muscular na coxa direita e treinou com o grupo normalmente nos últimos dias. Entre os lesionados, Carlinhos também retorna após tratar lesão no adutor direito desde o fim de outubro.

Além deles, o zagueiro David Luiz apresentou mal-estar, mas está recuperado. Bruno Henrique e Allan, que também se sentiram mal, estão com o elenco. Por fim, Léo Ortiz, Gerson, Varela e Gonzalo Plata agora podem jogar após atuarem na Data Fifa.

Contudo, o técnico Filipe Luís não poderá contar com Fabrício Bruno e Evertton Araújo, que cumprem suspensão pelo terceiro amarelo. Luiz Araújo, Pedro, Viña e Cebolinha, afinal, seguem fora.

O Flamengo está na quinta colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 62 pontos. Já o Fortaleza está na terceira posição, com 64. Ou seja, o Rubro-Negro pode ultrapassar o rival caso vença nesta terça-feira (26).

Relacionados do Flamengo

Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves;

Zagueiros: David Luiz, Léo Pereira, Léo Ortiz, Cleiton e João Victor;

Laterais: Wesley, Varela, Ayrton Lucas e Alex Sandro;

Meio-campistas: Allan, Erick Pulgar, Matheus Gonçalves, De la Cruz, Gerson, Lorran e Alcaraz;

Atacantes: Gabigol, Gonzalo Plata, Carlinhos, Michael e Bruno Henrique.

