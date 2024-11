Ceará x Palmeiras (Copa do Brasil Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Partida entre Palmeiras e Cear.., v..lida pela ida da semifinal da Copa do Brasil Sub-20, no est..dio Bruno Jos.. Daniel, em Santo Andr..-SP. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon) - (crédito: FABIO MENOTTI)

O Palmeiras encara o Ceará nesta terça-feira (26/11), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil Sub-20. O Verdão venceu o jogo de ida por 5 a 1, em Santo André e encaminhou a vaga para a final. Já o Vozão precisa vencer por quatro gols de diferença para levar a partida para os pênaltis ou cinco para conseguir chegar à decisão.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV a partir das 16h30 (de Brasília).

Como chega o Ceará

Apesar de boa a campanha do Ceará na Copa do Brasil Sub-20, o time mostrou alguns problemas já nas quartas de finais, onde tomou um pequeno susto para o Macapá. Diante do Palmeiras, com um elenco recheado de grandes estrelas, a equipe acabou não conseguindo jogar bem e foi vencida tranquilamente por 5 a 1. Aliás, o destaque da equipe é João Victor, que é um dos artilheiros do Vozão na competição e marcou no jogo de ida.

Como chega o Palmeiras

No primeiro jogo entre as equipes, o Palmeiras teve grande atuação e goleou o Ceará por 5 a 1, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Aliás, Patrick, Rafael Coutinho, Agner, Luighi e Figueiredo foram os responsáveis por marcar para as Crias da Academia. Assim, até aqui, o Verdão soma quatro vitórias, um empate e uma derrota, somando 23 gols marcados e seis sofridos, mostrando que será bastante complicado para o Ceará reverter o placar. Por fim, o destaque fica por Luighi, artilheiro da equipe no torneio com cinco gols.

CEARÁ X PALMEIRAS

Semifinal da Copa do Brasil Sub-20

Data-Hora: 26/11/2024, 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Presidente Vargas, Fortaleza (CE)

CEARÁ: Léo Agliardi; Vitor, Uchella, Gilmar e Fabrício; Matheus Maycon, João Victor, João Silva e Kaique; Caio Rafael e Zé Neto. Técnico: Alison Henry.

PALMEIRAS: Deivid; Gilberto, Robson, Luis Benedetti e Coutinho; Arthur Gabriel, Edney e Patrick; Thalys Henrique, Allan e Luighi. Técnico: Lucas Andrade.

Árbitro: Joanilson Scarcella de Lima (CE)

Assistentes: Francisco Marcondes Mendes Simao (CE) e Eleuterio Felipe Marques Junior (CE)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.