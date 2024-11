Pedrinho confirma Felipe como técnico interino do Vasco

Em coletiva no dia seguinte à demissão de Rafael Paiva, o presidente Pedrinho voltou a falar sobre o momento do Vasco. Na entrevista, realizada nesta segunda-feira (25), em São Januário, o mandatário confirmou que Felipe será o interino na reta final do Brasileirão, elogiou o trabalho de Paiva e revelou problemas financeiros do clube.

Opção por saída de Paiva

“Ele (Rafael Paiva) entra num momento delicado, com a demissão do Álvaro Pacheco, e dá uma resposta muito positiva e a tranquilidade para gente mantê-lo no cargo na sequência. Depois, diversos outros pontos foram acontecendo, e obviamente o Paiva e sua comissão tem elogios e críticas a minha gestão, como eu tenho muitos elogios ao Paiva e algumas críticas. Isso tudo é interno. Mas agradeço demais por esse momento que ele viveu com a gente. Nessa subida do Paiva, ele traz o seu auxiliar, o Xandão, e logo depois traz o Damian (Paz, analista de desempenho). Como ele traz o Damian, que fica como se fosse um membro da comissão técnica, a gente abre mão de um auxiliar da casa. Com isso, os treinadores, Ramon (Lima), especificamente do 17, sobe para o sub-20. Seria muita pressão para o Ramon, que acabou de subir do 17”, explicou.

Entrada de Felipe

“Então nós temos um objetivo, que são três jogos. E a palavra que eu não usei para o Paiva logo depois dessa sequência, ele foi efetivado, mas internamente. Para os atletas e com o salário de treinador. Ele e toda sua comissão. Dito isso, a gente, com a troca, pensou bem e vai colocar o Felipe como treinador interino. Ele vai cumprir os três jogos restantes. Essa foi a melhor decisão por diversos aspectos. Felipe é um cara muito capacitado, tem todas as licenças da CBF, que o credencia a sentar no banco de reservas. É um cara que está no dia a dia do treinamento. Conhece todos os atletas. Características individuais e personalidade. E para uma reta final seria um risco trazer um treinador jovem. Sendo que a gente precisa de uma representatividade para alcançar os nossos objetivos”, afirmou o presidente.

LEIA MAIS: Vasco já tem treinadores na mira para 2025

E as contratações?

Posteriormente, Pedrinho começou a falar de dinheiro. Interrompendo o diretor executivo Marcelo Sant’Ana, que o acompanhava na coletiva, ele explicou um dos motivos para o trabalho realizado na janela de transferências, encerrada em setembro. Marcelo revelava que a “maior contratação do Vasco na atual janela fora Puma Rodríguez”, explicando que, mesmo a transferência sendo de 2023 (anterior ao mandato de Pedrinho), o clube precisou pagar a dívida pois, caso contrário, sofreria Transferban da Fifa.

“A gente tem que pagar 650 mil dólares (R$ 3,77 milhões, no câmbio atual, por Paulinho, que veio do Al-Shabab) de transferência para não sofrer transferban. Uma das parcelas! O Paulinho não vale a pena? Muito! Mas o Vasco tinha condição de contratar o Paulinho? Não! Se eu não tenho condições de pagar um jogador nesse nível, eu não posso trazer. O Coutinho estava numa conta de dobra de sócio torcedor. Eu não gasto um real do Coutinho, que fique claro isso. Que se eu tivesse que desembolsar para pagar o Coutinho, eu não teria condições para isso. Dentro de um movimento de Comunicação e Marketing, a gente percebeu que dobraria e daria para arcar com o compromisso do Coutinho”, revelou Pedrinho.

Valores extras

Ele relembrou das negociações, todas realizadas pela 777 Partners, citando a cláusula que o Vasco terá de pagar ao Benfica (POR) caso não seja rebaixado no Brasileirão como mais um entrave para a atuação do clube na janela.

“Eu tenho que pagar 2 milhões de euros (R$ 12,2 milhões) a mais numa contratação se o Vasco não cair (pela contratação de João Victor). Eu tenho que pagar uma das parcelas de 650 mil dólares que foi feita pela 777, sendo que eles fizeram todo um planejamento esportivo sem base no orçamento. Incompatível com o orçamento. Foi isso o que aconteceu”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.