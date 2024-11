Atacante se irrita com poucos minutos no Grêmio e deixa saída em aberto

Desde a sua chegada ao Grêmio, Matías Arezo ainda não conseguiu se firmar no time do Grêmio - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O clima de tensão no Grêmio se estende para além das quatro linhas. Isso porque, em entrevista recente, o atacante Matías Arezo demonstrou incômodo com as poucas oportunidades que vem recebendo no Imortal. Em entrevista ao jornal “El País”, do Uruguai, expôs que tem um sentimento de frustração com a seus poucos minutos em campo.

“Eu encaro de forma tranquila, mas não com as expectativas que imaginava na hora de vir, porque claramente minha chegada da Europa sempre foi com a ideia de jogar como fiz quando vim ao Peñarol. Com o objetivo de ser protagonista e voltar a me sentir eu mesmo, o que nestes seis meses não ocorreu”, disparou Arezo.

“Mas além do futebol, encontrei outra responsabilidade que sempre vai estar acima do meu trabalho, que é meu filho e minha família. Então, isso tem me ajudado também a encarar este tempo com muito mais tranquilidade, com a expectativa de que minha esposa esteja bem, cuidando do bebê e ter a tranquilidade de dizer: ‘Bom, tenho que treinar, estar bem e se as coisas acontecem, acontecem’”, complementou o centroavante.

Possibilidade de deixar o Grêmio

A propósito, o atleta sequer ganhou uma chance entre os titulares no profissional. Apenas quando atuou por um período pela equipe sub-20. Ele atuou em três jogos consecutivos e a última vez que entrou em campo foi no empate com o Juventude. Assim, Matías Arezo demonstra desconforto com o cenário e garantiu que há a chance de deixar o Tricolor Gaúcho.

“No final, estou pensando praticamente em treinar e ver o que acontece no próximo ano, já que estamos a ponto de terminar (a temporada) e a vontade e expectativa que eu tinha na hora de vir, que era de somar minutos, jogar e ajudar a equipe, creio que não saiu como eu esperava. Mas tenho que me preparar para o que vem. Também assinei um contrato longo (até o fim de 2028). Então, isso me traz tranquilidade”, detalhou Matías.

O centroavante, de 22 anos, deixou em aberto a possibilidade de retornar ao Uruguai. Ele iniciou a carreira no River Plate do seu país e pelo destaque inicial foi vendido ao Granada, da Espanha, em 2022. No entanto, não conseguiu conquistar seu espaço no novo clube.

Peñarol é o favorito como seu próximo destino

Portanto, foi emprestado ao Peñarol no ano seguinte, onde voltou a se sobressair, já que foi campeão do torneio Apertura no Uruguai, além de artilheiro. Por isso, acenou positivamente para um possível retorno ao Carbonero.

“Eu tenho contato muito seguido com o Nacho (Ignacio Ruglio, presidente do Peñarol), mais como torcedor do que outra coisa. Sempre me transmite que gostaria que eu estivesse aí. Eu, como jogador e como pessoa, nunca vou fechar a porta para o Peñarol. Sempre vou estar aberto para conversar. O que vai acontecer depois, obviamente, vai depender de muitas coisas. Recém cheguei ao Grêmio, então são muitos fatores que tenho de pensar, mas sim, falamos no sentido de sentar, ter uma conversa. Sempre vou estar aberto porque é um clube que me abriu a porta em um momento complicado, quando eu não estava indo bem. Então, creio que eles também merecem o mesmo respeito que me deram”, finalizou Arezo.

O jogador chegou ao Grêmio em julho junto com Braithwaite para suprir as ausências de Diego Costa e JP Galvão. O primeiro se recuperava de uma lesão muscular na coxa. Já o segundo deixou o Imortal de forma antecipada, após passagem por empréstimo repleta de críticas. O clube gaúcho contratou o centroavante uruguaio em definitivo junto ao Granada, com contrato válido até o final de 2028.

