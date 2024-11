Filho de Ronaldo Fenômeno segue os passos do pai em nova modalidade esportiva

Ronaldo Fenômeno vem apliando os seus horizontes esportivos e também como empresário. Isso porque, recentemente, o ex-atacante promoveu um torneio de tênis beneficente, chamado “Galáticos Open 2024”. A intenção de organizar esta competição foi arrecadar dinheiro para a sua fundação “Fenômenos”. O campeonato ocorreu nos dias 22, 23 e 24 de novembro e, inclusive, teve a presença de algumas personalidades. Ronald, seu filho mais velho, foi um dos participantes, ao lado de sua namorada, Raisha Palomaro.

Após a sua aposentadoria, Ronaldo Fenômeno encontrou no tênis uma nova paixão. Aliás, pelo visto, tal apreço se estendeu ao seu filho. O antigo craque constantemente se mostrou interessado no cenário desta modalidade esportiva. Mesmo assim, o ex-atacante nunca abandonou o futebol.

Tanto que em 2018, tornou-se proprietário do Real Valladolid, da Espanha, clube que intercala participações nas Primeira e Segunda divisões locais. Posteriormente, Ronaldo Fenômeno adquiriu 90% das ações da SAF do Cruzeiro, clube onde iniciou sua carreira. Ele concluiu a compra em dezembro de 2021 e realizou uma reestruturação no clube. A propósito, conseguiu o título da Série B e consequentemente recolocar a Raposa na elite do futebol brasileiro. No início desta temporada, ele vendeu as ações da SAF do clube mineiro para Pedro Lourenço, torcedor do Cruzeiro e também empresário. Afinal, ele é dono dos Supermecados BH, conhecido empreendimento na capital de Minas Gerais.

Ronaldo Fenômeno é alvo de críticas de torcedores do Real Valladolid

Após deixar o comando administrativo da SAF da Raposa, ele segue na gestão do Real Valladolid. No entanto, o fato de ter sido flagrado no torneio de tênis foi motivo de crítica de torcedores espanhóis, especialmente durante jogo da equipe espanhola. Na ocasião, o time sofreu derrota para o Getafe, resultado que colocou o Real Valladolid, na última colocação do Campeonato Espanhol, com apenas nove pontos. Deste modo, trata-se do pior início de temporada da equipe desde que Ronaldo Fenômeno tornou-se o proprietário.

