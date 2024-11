Ex-Arsenal quase é vítima de assassinato nos Estados Unidos

Homem que tentou esfaquear Nicklas Bendtner, ex-atacante do Arsenal - (crédito: Foto: Reprodução)

O ex-atacante Nicklas Bendtner, com passagem pelo Arsenal, quase foi vítima de assassinato nos Estados Unidos, na última quarta-feira (20). Um homem armado com uma faca surpreendeu-o conforme algumas câmeras de segurança mostraram. Trata-se de Joshua Zinberg, de 25 anos, que feriu um homem e foi detido no dia seguinte.

Nicklas, que atuou também pela Juventus, andava tranquilamente com dois amigos pela Upper West Side. Até que Joshua atacou o trio e um deles sofreu cortes no rosto e na orelha. Posteriormente, o homem, de 55 anos, foi para o Hospital Monte Sinai, em Manhattan.

“Sim, posso confirmar que sou eu no vídeo. Poderia ter sido eu quem foi atacado? Não tenho comentários sobre isso. Mas posso confirmar que sou eu no vídeo. É difícil fugir dele”, relatou Bendtner.

No dia seguinte ao episódio, a polícia capturou Zinberg por acusação de tentativa de homicídio e agressão. A propósito, ele conta com histórico de doenças mentais. Assim, o prefeito de Nova York, Eric Adams, justificou a responsabilidade deste incidente ao fechamento de instituições especializadas ao tratamento de questões mentais na cidade.

“Todos os dias passamos por pessoas que sabemos que não têm a capacidade de tomar a decisão certa para cuidar de si mesmas. Esse é um problema que foi criado quando fechamos as instalações psiquiátricas há muitos anos. Nós os fechamos sem dar às pessoas o apoio que elas merecem”, explicou o político.

Início promissor e sequência frustrante no Arsenal

Nicklas teve um bom começo de trajetória pelo Arsenal, mas não teve êxito ao tentar emplacar uma sequência positiva. Assim, outros clubes o contrataram por empréstimo, como Birmigham e Sunderland, também da Inglaterra, e a Juventus, da Itália, porém também não conseguiu se consolidar. Após confirmar sua saída dos Gunners em definitivo, ainda defendeu o Wolfsburg, da Alemanha, Nottingham Forest, da Inglaterra, Rosenborg, da Noruega, e Copenhagen, da Dinamarca.

O retorno ao seu país natal em 2019 foi sua última aparição no futebol profissional. Ele ainda atuou por uma equipe da quarta divisão dinamarquesa até optar por se aposentar dois anos depois.

