Seabra comenta demissão no Cruzeiro: ‘Não esperava’

Pela primeira vez desde sua saída do Cruzeiro, Fernando Seabra falou sobre sua demissão. O treinador comentou que não esperava essa decisão dos dirigentes Alexandre Mattos e Pedro Lourenço, mas que o “tempo vai dizer” sobre a escolha.

“Esses caras têm que tomar decisões. Pode ter sido acertada, errada. O tempo é que vai dizer as coisas. Qualquer argumento que possamos falar, será especulativo. De uma forma geral, não esperava sair naquele momento. Mas entendo que eles me deram respaldo em muitos momentos que não entreguei resultado”, disse em entrevista ao Uol.

O Cabuloso anunciou o desligamento do técnico no dia 23 de novembro, um dia depois do empate em 0 a 0 com o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Anteriormente, no dia 19, a equipe conquistou uma grande vitória contra o Libertad, no Paraguai, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Portanto, o treinador ficou surpreso.

“Naquele momento especificamente, me pegou de surpresa, sim”, afirmou.

Apesar da boa vitória no torneio continental, a Raposa estava somando resultados ruins na Série A. Mas Fernando Seabra afirmou que, essa oscilação aconteceu com todos os times que estavam copas.

“As oscilações que tivemos de resultados, todas as equipes que estavam disputando copas estavam apresentando. A gente estava ciente da necessidade de apresentar uma recuperação em relação aos resultados. No Campeonato Brasileiro, tivemos uma queda muito evidente em relação ao que estava sendo feito no primeiro semestre”, opinou.

Reencontro no Brasileirão

Por fim, Diniz assumiu o comando do Cruzeiro e, desde então, foram 11 jogos e apenas duas vitórias. Além disso, a equipe mineira perdeu a decisão da Sul-Americana para o Racing. Agora técnico do RB Bragantino, Fernando Seabra vai reencontrar o Cruzeiro no próximo domingo (1º), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30 (de Brasília), no Nabizão.

