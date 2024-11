Minas Brasília estreia nesta sexta na Copa SP Feminina de Futebol Júnior

As joias das divisões de base do Minas Brasília contam os dias para a estreia no principal torneio feminino de base do país. Únicas representantes do Distrito Federal na Copa São Paulo de Futebol Júnior, as Minas entram em campo pelo torneio nesta sexta-feira (29/11) contra o Flamengo, às 11h, no no Estádio Conde Rodolfo Crespi (SP). Todos os jogos serão transmitidos pelo canal da Federação Paulista de Futebol no YouTube.

No total, 20 times disputarão a Copinha a partir desta quinta (28) divididas em cinco grupos com quatro times cada. O Minas Brasília figura no C contra Flamengo, Palmeiras e Botafogo-PB. A equipe candanga participa da competição lançado ano passado pela segunda vez com o sonho de passar da fase de ir além da fase de grupos. O time encerrou a primeira fase em terceiro lugar na temporada passada contra Inter, Ferroviária e Vitória.

A presidente Nayeri Albuquerque destaca o potencial do projeto do Minas nas categorias de formação. Com um bom retrospecto no Campeonato Sub-20 e uma pré-temporada positiva, Nayeri diz ter uma boa projeção para o Minas na Copinha.

"A expectativa é que possamos realizar bons jogos, competir de igual para igual e passar pelo nosso principal objetivo, a classificação para consolidar o grande trabalho que estamos realizando”, destaca nayeri Albuquerque em entrevista ao Correio Braziliense.

"Nós estamos indo com atletas totalmente brasilienses. O nosso time tem jogadoras da nossa base que começaram com a gente desde a formação. Para nós, isso é muito louvável. Um trabalho que vem sendo feito há quatro, cinco anos, então é uma grande oportunidade para mostrar tudo que vem sendo feito", a presidente.

O torneio apresenta evolução comparado ao último ano. Em 2024, a Copinha Feminina terá 10 estados representados. Eram oito no ano passado. Os dois melhores de cada uma das quatro chaves avançam às quartas. O VAR é a novidade para a final, em 15 de dezembro.

Na primeira fase, os 20 times se dividirão em cinco grupos com cada e os cabeças de chave definidos pelo ranking da CBF. Os clubes se enfrentarão em turno único. O primeiro de cada garante vaga para a próxima fase acompanhado dos três melhores segundos colocados para o mata-mata com quartas de final, semi e final em jogo único.

Programe-se

Flamengo x Minas Brasília

Data e horário: 29/11 (sexta-feira), às 11h.

Local: Estádio Conde Rodolfo Crespi -SP.

Palmeiras x Minas Brasília

Data e horário: 2/12 (segunda-feira), às 15h.

Local: Estádio Conde Rodolfo Crespi -SP.

Minas Brasília x Botafogo- PB.

Data e horário: 5/12 (quinta-feira), às 11h.

Local: Local: Estádio Conde Rodolfo Crespi -SP.

Transmissão: Youtube da Federação Paulista de Futebol.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima