Com Roger Machado, Internacional supera desempenho de Botafogo e Palmeiras

O Internacional de Roger Machado está embalado no Campeonato Brasileiro. O Colorado goleou o Bragantino no último domingo (25) por 4 a 1 e, portanto, subiu para a terceira colocação do torneio nacional. Além disso, a equipe está invicta há 16 partidas.

Os ótimos números desde a chegada do treinador, em julho, fizeram o Inter ultrapassar o desempenho de Palmeiras e Botafogo, líder e vice-líder da competição. Segundo o Uol, com o comandante, a equipe ganhou 69,7% dos pontos disputados. Já os desempenhos nas campanhas do Glorioso e do Alviverde são de 66,7%.

Além disso, desde a chegada de Roger Machado, o Internacional se tornou o time mais ofensivo entre os clubes da elite brasileira, marcando 39 gols. O Palmeiras ocupa a segunda posição, com 32 tentos anotados.

Com isso, o Colorado lidera a tabela do returno da Série A. Há três rodadas do fim, o time do Rio Grande do Sul está garantido na Copa Libertadores de 2025 e está a apenas cinco pontos do líder Palmeiras. Para fechar a temporada, a equipe vai enfrentar Flamengo, Botafogo e, por fim, o Fortaleza na última rodada.

Roger Machado comentou sobre possível título do Brasileirão

Após a vitória na última rodada, o treinador falou em coletiva de imprensa sobre a possibilidade de conquistar o título brasileiro. Roger destacou o feito de 16 vitórias consecutivas e, apesar da esperança, falou com cautela sobre as chances de levantaçar a taça.

“Dezesseis jogos de invencibilidade não acontecem a qualquer momento. Isso faz com que o otimismo aumente, mas não exageradamente, em cima de jogos aleatórios. É fruto de uma construção sólida, com jogos organizados e muito empenho em campo. A partir daí, passamos a buscar outros objetivos: a conquista da vaga na Libertadores, depois a vaga na fase de grupos. Isso nos mantém na briga e mantém viva a chama da possibilidade de conquistar o título, que matematicamente ainda é possível. Mas, se não fizermos a nossa parte, nada disso adiantará”, disse.

