Com golaço de Jucinara, Flamengo vence o Fluminense na final do carioca feminino

O Flamengo derrotou o Fluminense por 1 a 0 nesta segunda-feira (25), no segundo jogo da final do Campeonato Carioca, e conquistou o título estadual de 2025, a segunda conquista consecutivamente. O gol decisivo foi marcado por Jucinara, em uma grande finalização de fora da área. A partida ocorreu no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador.

No primeiro jogo, as equipes empataram por 1 a 1. Já no jogo de volta, o Flamengo foi superior ao Tricolor durante toda a partida, sempre levando perigo à meta de Amanda Coimbra. O gol do título saiu na segunda etapa aos 25 minutos. Nos acréscimos, a equipe do Fluminense tentou um abafa final, mas sem resultado. A taça ficou de fato com a equipe sob comando de Maurício Salgado.

Com a conquista, o Rubro-Negro chegou ao seu oitavo título estadual: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 e 2024. Assim, igualou-se ao Vasco, que também possui oito títulos, mas não vence a competição desde 2013. Com contrato renovado, Cristiane foi um dos destaques na campanha vitoriosa do time da Gávea.

FIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM DE JOGO NO LUSO BRASILEIRO! É CAMPEÃOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! COM UM GOLAÇO DE JUCINARA, O MENGÃO VENCE O FLUMINENSE POR 1 A 0 E CONQUISTA O CARIOCA FEMININO DE FORMA INVICTA! ISSO AQUI É FLAMENGOOOOOOOOOOOO!#MeninasDaGávea pic.twitter.com/jRcOGBw9VM — Flamengo (@Flamengo) November 26, 2024

