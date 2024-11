Copinha 2025: confira grupos, clubes participantes e sedes do torneio

Nesta segunda-feira (25), a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou os grupos, clubes participantes e as sedes da Copinha de 2025. O evento ocorreu no Mercado Pago Hall, localizado no complexo da Arena Pacaembu, palco da decisão do dia 25 de janeiro.

O torneio nacional começa no dia 2 de janeiro e contará com 128 times de todo o Brasil. Tradicionalmente, a Copa São Paulo de Futebol Júnior abre o calendário do futebol nacional

O formato de disputa foi mantido com quatro equipes em cada um dos 32 grupos espalhados pelo estado de São Paulo. As equipes duelam dentro de sua chave e, após as três rodadas, os dois melhores de cada grupo se classificaram para a fase de eliminação em jogo único. Os locais dos confrontos destas fases seguintes serão estabelecidos no decorrer da competição.

As partidas da Copinha de 2025 terão transmissão em quatro segmentos: Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), CazéTV e Futebol Paulista (ambos no YouTube).

Confira os grupos da Copinha de 2025

1 (Votuporanga): Votuporanguense-SP, Botafogo-RJ, Floresta-CE e Fast-AM;

2 (Santa Fé do Sul): Santa Fé-SP, Cuiabá-MT, Iape-MA e Ponte Preta-SP;

3 (Tanabi): Tanabi-SP, Santa Cruz-PE, Operário-PR e Força e Luz-RN;

4 (Bálsamo): Mirassol-SP, Criciúma-SC, Rio Branco-ES e Capitão Poço-PA;

5 (Franca): Francana-SP, Atlético-MG, Nova Iguaçu-RJ e Guarani-SP;

6 (Brodowski): Bandeirante-SP, Azuriz-PR, Tuna Luso-PA e Botafogo-SP;

7 (Araraquara): Ferroviária-SP, Santos-SP, Jaciobá-AL e Tirol-CE;

8 (Cravinhos): Comercial-SP, Vitória-BA, Retrô-PE e São José-RS

9 (Tupã): Tupã-SP, CRB-AL, Brasiliense-DF e Água Santa-SP;

10 (Lins): Linense-SP, Fluminense-RJ, Coimbra-MG e Inter de Limeira-SP;

11 (Jaú): XV de Jaú-SP, São Paulo-SP, Picos-PI e Serra Branca-PB;

12 (Tietê): Comercial de Tietê-SP, América-RN, Juventude-SC e Operário Caarapoense-MS

13 (São Carlos): São Carlos-SP, Cruzeiro-MG, Imperatriz-MA e Real Brasília-DF

14 (Itapira): Itapirense-SP, Atlético-GO, America-RJ e Portuguesa-SP;

15 (Porto Feliz): Desportivo Brasil-SP, Coritiba-PR, Dom Bosco-MT e Hercílio Luz-SC;

16 (Capivari): Capivariano-SP, Bahia-BA, Madureira-RJ e Sergipe-SE;

17 (Osasco): Audax-SP, Athletico-PR, Mazagão-AP e Ferroviário-CE;

18 (Votorantim): Votoraty-SP, ABC-RN, Genus-RO e Novorizontino-SP;

19 (Barueri): Oeste-SP, Palmeiras-SP, Santa Cruz-AC e Náutico-RR;

20 (Embu das Artes): Referência-SP, Sport-PE, Boavista-RJ e Cascavel-PR;

21 (Guaratinguetá): Atlético Guaratinguetá-SP, Grêmio-RS, Porto Vitória-ES e Vitória da Conquista-BA;

22 (Taubaté): Taubaté-SP, Goiás-GO, Marcílio Dias-SC e Inter de Minas-MG

23 (Mogi das Cruzes): EC São Bernardo-SP, Flamengo-RJ, Zumbi-AL e Cruzeiro-PB;

24 (Suzano): União Suzano-SP, Avaí-SC, Red Bull Bragantino-SP e União Araguainense-TO;

25 (Santana de Parnaíba): Fortaleza-CE, Carajás-PA, Ituano-SP e São Bento-SP;

26 (Salto): Sfera-SP, América-MG, Estrela de Março-BA e Piauí-PI;

27 (Santo André): Santo André-SP, Corinthians-SP, Rio Branco-AC e Gazin Porto Velho-RO;

28 (Itaquaquecetuba): Aster Itaqua-SP, Vila Nova-GO, Dourados-MS e Falcon-SE;

29 (Guarulhos): Flamengo-SP, Internacional-RS, Barra-SC e América-SE;

30 (São Paulo – Ibrachina): Ibrachina-SP, Náutico-PE, Monte Roraima-RR e Araguacema-TO;

31 (São Paulo – Mooca): Juventus-SP, Ceará-CE, Trindade-GO e Portuguesa Santista-SP;

32 (São Paulo – Nacional): Nacional-SP, Vasco-RJ, Canaã-DF e XV de Piracicaba-SP.

