Palmeiras x Botafogo: retrospecto equilibrado marca ‘final antecipada’

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira (26), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, às 21h30 (horário de Brasília). A rivalidade entre as equipes cresceu significativamente desde 2023. Nesta temporada, já duelaram pelas oitavas de final da Libertadores, quando o Alvinegro avançou em São Paulo.

Nos últimos 15 confrontos, houve bastante equilíbrio. O Palmeiras venceu sete vezes, com destaque para a brilhante virada no Nilton Santos, em novembro do ano passado. O Botafogo triunfou em quatro jogos, sendo o principal deles na Libertadores. Além disso, as equipes empataram quatro vezes.

Aliás, a rivalidade também se estende fora de campo. Textor, dirigente do Alvinegro, nunca aceitou bem a perda do Brasileirão de 2023 e chegou a acusar o Palmeiras de favorecimento, porém sem apresentar provas. Leila Pereira reagiu, chamando o americano de “idiota”. O clima tenso entre as torcidas também pesou, e a presidente do Verdão evitou ir ao Nilton Santos no confronto pela Libertadores.

Em campo, o Palmeiras lidera o Brasileirão com 70 pontos, mesma pontuação do Botafogo, mas com uma vitória a mais. O time paulista busca o tricampeonato consecutivo, após os títulos de 2022 e 2023. Já o Glorioso tenta conquistar a taça, algo que não acontece há 29 anos.

