Interino no Vasco, Felipe já foi técnico de outros clubes; relembre

O ídolo Felipe Maestro será o treinador do Vasco pelos próximos três jogos – os últimos do Brasileirão 2024. Segundo o presidente Pedrinho, em coletiva na última segunda-feira (25), ao fim da temporada, o clube partirá em busca de um novo técnico.

E Felipe, que chegou como diretor técnico do Cruz-Maltino, já tem experiência como treinador. Afinal, após terminar sua carreira de jogador, em 2013, ele iniciou cursos de gestão esportiva e tirou licenças na CBF Academy visando começar a carreira de técnico. Seu primeiro teste foi em 2017, no Tigres do Brasil (RJ) – ao lado do próprio Pedrinho como auxiliar técnico, aliás.

Na ocasião, Felipe treinou a equipe no Grupo X do Campeonato Carioca, mas durou somente sete jogos, com uma vitória, três empates e três derrotas – 28,5% de aproveitamento. Posteriormente, então, foi para a Ponte Preta como coordenador técnico e permaneceu entre fevereiro e novembro de 2019.

Volta como treinador

Depois, voltou ao cargo de treinador, mas desta vez comandando o Bangu a partir de junho de 2021, assumindo na Série D. Chegou à segunda fase, caindo para o Joinville nos pênaltis. Por lá seguiu, comandando a equipe no Campeonato Carioca de 2022 e vencendo inclusive o Fluminense na estreia (1 a 0). A equipe caiu de produção e terminou a Taça Guanabara em décimo, com nove pontos e aproveitamento de 27,27%.

Após o fim do estadual, ainda em 2022, foi para o Confiança-SE, que disputaria a terceira divisão. Foi demitido após apenas nove jogos, com duas vitórias, três empates e quatro derrotas – média de 33,3% dos pontos. Voltou para o Bangu para o Carioca de 2023 e ficou em nono, com 12 pontos. Só voltaria a trabalhar em 2024 para o comando do Volta Redonda no estadual: terminou em décimo, com nove pontos.

Carreira de Felipe como treinador

Tigres do Brasil – 7 jogos, 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas (28,5% de aproveitamento)

Bangu – 40 jogos, 11 vitórias, 12 empates e 17 derrotas (37,5% de aproveitamento)

Confiança – 9 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas (33,3% de aproveitamento)

Volta Redonda – 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas (33,3% de aproveitamento)

TOTAL – 64 jogos, 16 vitórias, 20 empates e 28 derrotas (35,4% de aproveitamento)

