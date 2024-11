Atlético recebe boas notícias antes a decisão da Copa Libertadores

O técnico do Atlético, Gabriel Milito, recebeu duas importantes notícias vindas do Departamento Médico do clube. Ele poderá contar com dois reforços na decisão da Copa Libertadores. O duelo contra o Botafogo está marcado para o próximo sábado (30), às 17h (de Brasília), em Buenos Aires, na Argentina.

Nessa segunda-feira o clube comunicou que o lateral Guilherme Arana e o meia Gustavo Scarpa foram liberados pelo DM e vão para a decisão da Copa Libertadores, no próximo sábado.

Arana, afinal, se lesionou durante a pausa da Data Fifa, quando estava em um treino da Seleção Brasileira. Ele machucou o tornozelo direito e retornou logo na sequência para Belo Horizonte, onde fez o tratamento. Ele ficou fora das últimas atividades.

Já Scarpa ficou fora dos dois últimos jogos com dores no joelho direito. Ele, contudo, também se recuperou e está liberado para o duelo diante do Botafogo.

A dupla, no entanto, não será acionada no duelo contra o Juventude, nesta terça-feira, pelo Campeonato Brasileiro, em Belo Horizonte.

