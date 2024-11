Goleiro do Cruzeiro se manifesta após vídeo em festa com companheiros viralizar

Após a derrota por 3 a 1 para o Racing na final da Copa Sul-Americana, disputada no último sábado (23), em Assunção, no Paraguai, um vídeo com jogadores do Cruzeiro em uma festa viralizou e gerou críticas de torcedores. Entre os atletas presentes estavam Anderson, Matheus Henrique, Zé Ivaldo, Rafa Silva, Mateus Vital, Gasolina e William. O goleiro Anderson, no entanto, explicou a situação.

O evento em questão, afinal, era a festa de casamento do jogador com a biomédica Amanda Paixão, marcada há meses. Torcedores criticaram as imagens que mostravam os atletas dançando e se divertindo, especialmente diante do contexto da derrota recente.

Em resposta, Anderson usou suas redes sociais para esclarecer o ocorrido e desabafar sobre as críticas.

O meme é realidade https://t.co/9jdWNptZch pic.twitter.com/yJpI0cNbyC — Richardson ???????? (@richardias_) November 26, 2024

“Bom dia, pessoal, tudo bem? Como todos sabem, eu e Amanda nos casamos ontem… Estão circulando vídeos onde aparecemos curtindo a festa, um momento ÚNICO em nossas vidas com nossos convidados. Infelizmente, tivemos essa derrota no sábado, que vai doer para sempre e com a qual precisaremos conviver. Essa derrota, junto com a dor, QUASE acabou com meu casamento… que estava marcado há quatro meses”, começou o goleiro.

Assim, Anderson também admitiu que não percebeu, no momento da organização, que a data seria próxima à final da Sul-Americana.

“‘Ah, Anderson, você poderia ter marcado para outra data que não fosse perto da final’. Quando procuramos uma segunda-feira no fim da temporada (o dia que mais estamos em casa), não percebi que seria dois dias após a final (vacilo nosso). Quando percebi, já era tarde para mudar. Acreditei que chegaríamos à final e que seríamos campeões”, explicou.

Próximos passos do Cruzeiro

O elenco do Cruzeiro retoma os treinamentos nesta terça-feira (26), na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. O time celeste volta a campo nesta quarta-feira (27) contra o Grêmio, às 21h (horário de Brasília), no Mineirão, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.