Botafoguense voa para a Argentina na hora do jogo contra o Palmeiras: ?Bolado?

A torcida do Botafogo já se espalha pelo Cone Sul rumo a Buenos Aires, onde o Glorioso enfrenta o Atlético-MG, no sábado (30), no Monumental de Núñez, pela final desta edição da Copa Libertadores. Serão 40 mil almas obcecadas pela taça, na Argentina. Há escolhidos em Foz do Iguaçu, Santiago, Montevidéu e Assunção prontos para finalizar a última escala e desembarcar na capital portenha. No entanto, há também quem cruzará os céus do continente justamente no mesmo horário do confronto do Alvinegro contra o Palmeiras. A bola rola nesta terça-feira (26), às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo, pela rodada 36 do Campeonato Brasileiro, em uma decisão que pode recolocar o Glorioso no caminho do tricampeonato nacional.

Atenta à movimentação da torcida do Botafogo, a equipe de reportagem do Jogada1o localizou justamente quem vai passar por esta situação insólita. Ter uma dificuldade ainda maior de ver o clube do coração no início da semana mais importante de sua história. Mas vale tudo pela Glória Eterna. Este é o pensamento de Breno Mandarino Pinheiro, coordenador de contas. Ele conseguiu uma passagem direto do Rio de Janeiro para Buenos Aires. No entanto, às 20:35. Desembarca na cidade do tango às 23:59. Provavelmente, quando o avião pousar, o clássico contra os paulistas estará encerrado. Então, precisa se virar como pode.

“Nem fala. Estou bolado com isso! Angustiante! Já pesquisei se tem Wi-Fi no avião. Mas a companhia é lowcost e parece que não oferece este serviço. Pensei até em fazer amizade com a comissão de bordo e pedir a internet deles. Ou então torcer para o voo atrasar e eu conseguir assistir. Já pensei de tudo. Quero ver o Botafogo”, lamentou Breno, em contato com o J10, na manhã deste terça-feira.

Em julho, passagem para a Argentina já estava na mão

Otimista, Breno comprou a passagem em julho, antes de o Mais Tradicional passar pelo Palmeiras, nas oitavas de final das Libertadores. Ainda faltavam também as quartas e a semifinal. Por isso, pagou menos. A aposta, muito arriscada, deu certo… Até a CBF marcar um jogo de tamanha importância às vésperas da final do torneio sul-americano. Tem coisas mesmo que só acontecem com o Botafogo e com quem o segue.

“Não tinha como saber que o jogo cairia nessa data e horário. Detalhe que meu voo trocou de horário três vezes durante esses meses. A princípio, eu chegaria 23:15 e conseguiria assistir, pelo menos, o final do jogo. No ruim, vou tomar um remedinho para a hora passar mais rápido. O importante é o Botafogo ganhar”, frisou Breno.

Nas redes sociais e em grupos de alvinegros que vão à Argentina, há muitos relatos de torcedores que passaram a viagem para quarta-feira (27).

“Vocês estão loucos! Viajar na terça? Nem pensar”, respondeu um alvinegro.

