CBF detalha rodadas finais do Campeonato Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta terça-feira (26), a tabela detalhada das últimas duas rodadas do Brasileirão 2024. Com isso, o fim da competição, assim, será no dia 8 de dezembro, domingo, quando todos os times vão jogar no mesmo horário.

A 37ª rodada, afinal, será aberta no dia 3 de dezembro, com a partida entre Corinthians e Bahia, às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo. Aliás, Palmeiras e Botafogo, que lutam pelo título, jogam no mesmo horário, na quarta-feira (4), às 21h30 contra o Cruzeiro e Internacional, respectivamente. Ambos, aliás, também jogam no mesmo horário na 38ª rodada que pode valer o título diante de Fluminense e São Paulo, respectivamente.

Por fim, a última rodada, como de praxe, será toda ela disputada ao mesmo tempo, no dia 8, às 16h. A CBF, aliás, deixou aberta a possibilidade de jogos que não estiverem valendo título, rebaixamento ou vagas nas competições internacionais serem antecipadas para o dia 7.

Últimas rodadas do Campeonato Brasileiro (CBF):

37ª rodada

Terça-feira (3/12)

– Corinthians x Bahia – 20h

Quarta-feira (4/12)

– Vasco x Atlético – 19h

– Vitória x Grêmio – 20h

– São Paulo x Juventude – 20h

– Criciúma x Flamengo – 20h

– Inter x Botafogo – 21h30min

– Cruzeiro x Palmeiras – 21h30min

– Atlético-GO x Fortaleza – 21h30min

Quinta-feira (5/12)

– Fluminense x Cuiabá – 20h

– Athletico-PR x Bragantino – 20h

38ª rodada

Domingo (8/12) – todos os jogos 16h

– Grêmio x Corinthians

– Atlético-MG x Athletico-PR

– Bahia x Atético-GO

– Flamengo x Vitória

– Botafogo x São Paulo

– Palmeiras x Fluminense

– Bragantino x Criciúma

– Fortaleza x Inter

– Cuiabá x Vasco

– Juventude x Cruzeiro

