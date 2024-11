Muros da sede do Corinthians são pichados: ‘Não vai ter golpe’

Os muros do Parque São Jorge, sede social do Corinthians, receberam pichações com mensagens contra o impeachment do presidente Augusto Melo. O Conselho Deliberativo (CD) do clube, aliás, votará a questão nesta quinta-feira (28).

Frases como “não vai ter golpe” e “traidores” estavam nos muros do Parque São Jorge. Houve também referência ao ex-presidente do clube Andrés Sanchez. Além disso, ofensas ao atual presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Jr, responsável pela convocação da reunião que votará o futuro de Augusto Melo.

O caso de Augusto Melo

A votação para a destituição ou não de Augusto Melo faz parte de um processo de investigação na Comissão de Ética do clube para averiguar o contrato de patrocínio com a VaideBet. Na última segunda-feira, o Conselho de Orientação do Corinthians recomendou a aprovação do impeachment do atual mandatário.

A Comissão de Ética do clube, entretanto, avaliou que o Corinthians corria o risco de incorrer em uma injustiça se tomasse qualquer decisão antes que a Polícia Civil encerre as investigações. Assim, Romeu Tuma Jr. optou pela votação do Conselho Delibarativo.

Contudo, é necessário ter maioria de votos dos conselheiros presentes na reunião. Caso a destituição seja aprovada, o CD tem até cinco dias para convocar uma assembleia geral de associados para votar o impeachment em última instância. Neste meio tempo, o presidente é afastado de forma preventiva até a nova votação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.