Cristiano Ronaldo faz comemoração com brasileiro após brilho no Al Nassr

Cristiano Ronaldo e Ângelo comandaram a Vitória – com V maiúsculo – do Al Nassr sobre o Al Gharafa, por 3 a 1, pela fase de grupos da Champions League Asiática. A participação do brasileiro no resultado lhe rendeu um post mais que especial no feed pessoal do astro português – com os dois reproduzindo a tradicional comemoração de CR7.

“Grande vitória hoje à noite”, celebrou Cris em uma publicação enaltecendo Ângelo. O ex-Santos aparece em três das cinco fotos da sequência de Ronaldo, sendo uma delas com o elenco dando ‘tapinhas’ de comemoração no brasileiro.

Ângelo marcou o segundo gol da partida e ampliou o placar para o Al Nassr aos 58 minutos. Cristiano Ronaldo, que anotou dois na vitória, abriu o marcador aos 46′ e fechou a contagem aos 64′. O Al-Gharafa diminuiu no final do confronto, com Joselu aos 75′.

Carinho do elenco

Cristiano Ronaldo e Ângelo

A relação entre o brasileiro e o português esbanja parceria e respeito. Uma das publicações fixadas no perfil de Ângelo é justamente abraçado com CR7, postada há duas semanas. “Cada dia aprendendo mais contigo, mané! Ídolo”, escreveu o ex-Santos. O astro correspondeu ao companheiro e comentou com emojis.

Nascido em Brasília, Ângelo tem apenas 19 anos e está no Al Nassr desde setembro. Cristiano, aliás, o ‘adotou’ e tem atuado como uma espécie de ‘pai’ – ou leia-se referência – para o jovem que ainda está no início de carreira.

O brasilense tem 12 jogos pelo Al Nassr, 756 minutos em campo, e quatro participações em gols. Contribuiu com duas assistências e um tento na AFC Champions League, além de outra bola na rede pelo Saudi Pro League.

