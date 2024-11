CEO do Botafogo fala sobre fair play financeiro e rebate Landim, do Flamengo

O CEO do Botafogo, Thairo Arruda, respondeu as críticas feitas por Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. O dirigente Rubro-Negro afirmou que o Alvinegro gasta mais do que arrecada. Dessa forma, em participação em painel sobre redes multiclubes no Summit CBF, o dirigente Alvinegro, portanto, rebateu a fala de Landim.

“Falar do fair play financeiro, que eu acho bem importante. Isso tudo, esse fluxo de atletas, como que o Botafogo compra um jogador de 20 milhões de euros, sendo que a receita do Botafogo… Até o presidente Landim [do Flamengo] falava muito disso: ‘Oh, a receita do Botafogo é 400 milhões, como que ele consegue ir ao mercado e gastar 600 milhões? Não pode’, disse.

Comparação dos investimentos

Na sequência, Thairo comparou os altos investimentos feitos pela SAF do Botafogo a um financiamento imobiliário.

“Mas eu vou explicar, vou dar um exemplo e até fazer uma analogia bem interessante. Imagina um profissional qualquer como nós, que ganha R$ 20 mil por mês. Ao longo do ano, o nosso salário é de R$ 240 mil. Só que eu vou lá e compro um apartamento de R$ 500 reais. Eu paguei R$ 100 mil à vista, lá os 20% do apartamento e financiei R$ 400 mil daquele apartamento. Esse financiamento no banco tradicional vai me dar lá um custo de R$ 4 mil por mês. Então, o meu salário de R$ 20 mil por mês eu gasto R$ 4 mil e pago o financiamento do meu imóvel. Só que daqui a três, quatro anos eu já não ganho mais 20 mil, eu posso ganhar R$ 30 mil ou R$ 40 mil. Então, eu vou lá e posso inclusive vender esse apartamento que eu comprei para comprar um melhor. Ou do outro lado, se eu pego meu emprego e já não ganho mais R$ 50 mil por mês, eu posso vender aquele apartamento que eu comprei que ele é um ativo. Então essa é a forma que a gente faz”, contou.

Além disso, o dirigente Alvinegro citou o presidente Landim.

“Então, até a resposta ao meu querido presidente Landim, quando a gente faz a conta e fala que quem ganha 400 [milhões] não pode gastar 600 [milhões], ele está dizendo que o profissional que ganha R$ 240 mil não pode gastar R$ 600 mil. Comprar o apartamento de quem assumiu. Ora, mas existe financiamento é para isso. É para a gente conseguir ter um custo de pagamento e conseguir honrar com esses compromissos”, disse.

Fair play financeiro

Thairo Arruda ainda falou sobre o que considera correto implementar no Brasil sobre o fair play financeiro.

“Por que eu estou dizendo essa analogia? Porque o fair play financeiro é fundamental se implementar no Brasil, mas não dessa forma. A forma correta de implementar o fair play financeiro é controlar o pagamento. Ora, se ele comprou um apartamento, ele está pagando direitinho, ele está pagando em dia, então está tudo bem. A gente não precisa controlar o quanto que ele pode gastar. Mas sim a capacidade da pessoa de pagar aqueles compromissos assumidos”, opinou.

Pra finalizar, o dirigente Alvinegro ainda citou a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que sugeriu Fair Play financeiro “light”.

“Foi mais ou menos como a presidente Leila [do Palmeiras] mencionou, de um fair play financeiro no Brasil de forma light. E eu acho que é isso que ela quis dizer, de a gente controlar o pagamento das obrigações. E isso tem muito a ver com o nosso tema, porque chegou à tona esse tema do fair play financeiro novamente, justamente. Pelo Botafogo ter ido ao mercado da forma que foi”, finalizou.

