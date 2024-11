Botafogo campeão? Torcedor tatua taças da Libertadores e do Brasileirão

Um torcedor do Botafogo já carrega na pele as sonhadas taças da Libertadores e do Brasileirão, títulos em disputa pelo Glorioso. Em sua rede social, Alex Fonseca exibiu o resultado de uma tatuagem feita na perna. Na imagem, o troféu da competição continental aparece erguido por um botafoguense, enquanto a taça do Brasileiro consta ao lado.

O vídeo do registro dividiu opiniões, já que o duelo pela Libertadores será disputado em jogo único e campo neutro na Argentina, contra o Atlético-MG. Enquanto isso, no Brasileirão, o Glorioso perdeu a liderança na última rodada e, nesta terça-feira (26), enfrenta o Palmeiras, justamente a equipe que assumiu a ponta da classificação.

Apesar da repercussão, o torcedor mostrou otimismo e confiança na conquista dupla pelo Botafogo.

“Botafoguense raiz desde pequeno. Vamos, Botafogo. Acredito que vai trazer a Libertadores e o Brasileiro”, escreveu Alex Fonseca na legenda do vídeo.

Confira o vídeo do processo de realização da tatuagem:

Semana histórica para o Botafogo na Libertadores e decisiva no Brasileirão

Nesta terça, o Botafogo tem a chance de recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro, competição que não vence há 29 anos. No Allianz Parque, a equipe carioca encara o Palmeiras, a partir das 21h30. Ambos somam 70 pontos, porém o Alviverde possui uma vitória a mais (21×20).

Já no próximo sábado, o Glorioso disputa sua primeira final de Libertadores. No Más Monumental, estádio do River Plate, em Buenos Aires, na Argentina, o Botafogo enfrenta o Atlético-MG, às 17h (horário de Brasília).

