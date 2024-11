Palmeiras x Botafogo, AO VIVO, com a Voz dop Esporte, às 18h30

Palmeiras e Botafogo jogam nesta terça-feira (26/11), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 36ª rodada. Jeitão de final. As equipes estão empatadas na liderança com 70 pontos, mas o Verdão tem vantagem no número de vitórias, já que tem uma a mais que o Glorioso no torneio. Assim, com mais três jogos a disputar, o confronto se transformou em uma verdadeira decisão para saber quem levará o título nacional. Afinal, o rival mais próximo é o Internacional, com 65 pontos, mas que já jogou na rodada. Em seguida, vêm Fortaleza (64) e Flamengo (62), que se enfrentam nesta terça.

Como não poderia deixar de ser, a Voz do Esporte fará a cobertura deste duelo. A Jornada Esportiva será muito especial e começará bem antes, às 18h30 (de Brasília). Serão duas horas e meia de informação sobre tudo o que rolar nesta partida.

