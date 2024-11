Ponte Preta apresenta Alberto Valentim como novo técnico: ‘Recomeço’

A Ponte Preta apresentou nesta terça-feira Alberto Valentim como novo técnico da equipe. Ele foi anunciado nesta manhã, com contrato até o fim de 2025. Na próxima temporada, a Macaca terá pela frente a disputa do Paulistão, Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro.

Valentim foi apresentado ao lado de João Brigatti, que comandou a Ponte Preta nos três últimos jogos da atual temporada. Agora, ele assumiu a função de coordenador.

“A expectativa é de fazer um ano de 2025 muito diferente do que foi 2024 para todos. É um ano da Ponte se reerguer. Uma das coisas que bateram desde as primeiras conversas foi em cima do objetivo de recomeçar. O recomeço serve muito para mim e muito também para o clube. É analisar os erros cometidos, todos juntos, de uma forma séria, trabalhando muito, para que 2025 seja um ano totalmente diferente do que foi esse que passou”, afirmou o novo treinador.

O técnico trabalhou por último no Ituano, onde participou das campanhas de rebaixamento do Paulistão (esteve em apenas dois jogos) e da Série B (demitido na 32ª rodada). E o aproveitamento à frente do time de Itu foi ruim. Afinal, em 34 partidas, foram nove vitórias, quatro empates e 21 derrotas, com aproveitamento de apenas 30%.

“Quando falo de nós corrigirmos os erros, é a partir do meu trabalho também, com análises profundas. O Ituano foi um aproveitamento muito baixo. Assumo algumas responsabilidades lá no Ituano, mas saio com o time em sétimo no returno. Eu me responsabilizo até o momento em que saí. Depois não estava mais comigo”.

Brigatti defende trabalho de Valentim

Por outro lado, Brigatti defendeu Valentim sobre a passagem pelo Ituano.

“Acompanho o Alberto há um bom tempo, com trabalho em grandes equipes, como Vasco, Botafogo, Palmeiras. É um treinador já gabaritado para a Ponte. Uma situação que ele vivenciou no Ituano não quer dizer que deixou de ter as suas qualidades”, destacou.

Em seguida, Valentim falou sobre os desafios que terá pela frente com a Ponte Preta em 2025.

“O presidente, nas primeiras conversas, falou que a ideia é pensar em um time forte já para o Paulistão, fazendo o sacrifício. Obviamente depois tem que projetar a Série C. A ideia é de acesso, não podemos fugir disso”.

O início do trabalho foi na última segunda-feira (26), em discussão com a diretoria sobre a montagem do plantel para a próxima temporada. Ele começou a avaliar os atletas que estão no clube e analisar o mercado em busca de reforços. Dessa forma, falou sobre o meia Elvis e o atacante Jeh.

“São dois jogadores muito importantes, dois jogadores que eu pretendo contar. O Jeh não trabalhei, o Elvis, sim, e tem muita qualidade. Eles estão entre os jogadores que a gente pretende ficar”, finalizou.

