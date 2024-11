Torcedores do Botafogo fazem Rio sofrer com a ausência de pesos argentinos

Delegação do Botafogo acompanha festa da torcida antes do embarque para São Paulo - (crédito: Foto: Vítor Silva/Botafogo)

A torcida do Botafogo causou uma situação inusitada no Rio de Janeiro. Afinal, as casas de câmbio na cidade buscam soluções para a ausência de pesos argentinos, todos adquiridos por esses torcedores. Várias dessas agências ainda não têm um prazo para receber reposições no período anterior à disputa da Libertadores. O Atlético será o seu adversário na decisão que vai ocorrer no próximo sábado (30), no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

O portal “UOL” visitou algumas casas de câmbio espalhadas pelo Rio de Janeiro. Assim, das 9 lojas especializadas que foram questionadas, nenhuma delas tinha pesos argentinos à disposição. Foram consultadas duas agências no Barra Shopping na Zona Oeste, duas no Norte Shopping (Zona Norte), duas na Zona Sul, uma no Centro, uma em Niterói e a última no aeroporto do Galeão. As idas ocorreram entre a última sexta-feira (22) até a última segunda (25).

Inclusive, todos esses empreendimentos frisaram que a ausência de pesos argentinos na cidade se explica pelo “efeito Botafogo”. Por sinal, algumas das funcionárias conduzem tal cenário incomum com descontração.

“A torcida do Botafogo está com dinheiro (risos). Eles compraram tudo e, quando aparece peso de novo, eles já levam”, brincou uma das empregadas da agência do Barra Shopping.

Mesmo assim, algumas das casas ainda não desistiram e ainda tentam conseguir preencher essa lacuna antes da final da Libertadores. A saída encontrada foi pedir moeda de empresas parceiras de outros estados, especialmente em São Paulo.

“Estamos tentando repor para esta terça (26). Fizemos um pedido para São Paulo, mas aqui na praça (Rio de Janeiro) está realmente em falta”, indicou a funcionária de uma das companhias do Norte Shopping.

Torcedores do Botafogo decidem por outras alternativas

Outra alternativa para quem não se antecipou é ir para a Argentina com o dólar norte-americano. Diversos locais aceitam pagamento com a moeda dos Estados Unidos, porém o ideal é fazer a mudança para pesos em Buenos Aires. Ainda há a possibilidade de utilização de cartões internacionais caso seja possível realizar pagamento que não seja em espécie.

Alguns torcedores que vão acompanhar a decisão na Argentina vêm buscando se ajudar ao conversarem e trocarem informações. Até mesmo houve a criação de grupos no WhatsApp com este mesmo intuito, especialmente com recomendações de câmbio, transporte e turismo. Um exemplo de solidariedade é da “ArgenFogo”, uma torcida composta por alvinegros que residem em Buenos Aires.

A Conmebol já comercializou mais de 60 mil ingressos para a final da Libertadores. Os torcedores do Botafogo, aliás, já adquiriram todos os ingressos para os setores exclusivos. A expectativa da entidade é de um público entre 70 a 75 mil pessoas.

