Jefferson analisa chegada de Textor no Botafogo: ‘Deu outra cara’

Ídolo do Botafogo, o ex-goleiro Jefferson falou em entrevista à “ESPN” sobre como a chegada de John Textor, acionista majoritário da SAF do Alvinegro, mudou o clube.

“O Textor deu outra cara para o Botafogo, e era isso o que o Botafogo estava precisando. O clube é outro em comparação a minha época, com uma mentalidade diferente. Antes, a gente meio que lutava com algumas pessoas que estavam dentro do clube, que sempre pensavam negativamente. ‘Ah, sempre acontece com o Botafogo’. Teve o episódio do ‘chororô’ que a gente carregou por muito tempo. O John Textor mudou essa mentalidade”, disse.

Além disso, Jefferson reforçou que o Botafogo sempre foi um time grande e que Textor resgatou o respeito quanto a isso e projetou o futuro do clube carioca.

“Ele está resgatando a força do Botafogo para que todos os clubes respeitem o Botafogo, pela história. Hoje, não é que o Botafogo virou um time grande, porque sempre foi um time grande. O que está acontecendo hoje é que as pessoas estão voltando a respeitar o Botafogo. Não só com vitórias, mas com mentalidade diferente. Ele tem um papel fundamental nessa estrutura do Botafogo. Hoje, onde você vai, você vê as pessoas falando e respeitando o Botafogo. É impressionante que você vê outras pessoas falando que o Botafogo merece ganhar o Brasileirão, a Libertadores. Você vê os próprios adversários vendo o que o Botafogo está fazendo. Se o Botafogo continuar com essa mentalidade, vai chegar muito longe mesmo”, afirmou.

Após brigar por título no último ano, o Botafogo segue na briga por dois títulos nesta temporada: do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.