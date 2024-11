Guga desfalca o Fluminense contra o Criciúma; Confira a escalação

Guga está fora do duelo contra o Criciúma - (crédito: Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C.)

Em confronto direto contra o Z4, o Fluminense encara o Criciúma nesta terça-feira (26), às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, para o importante duelo, o Tricolor carioca teve uma baixa de última hora.

O lateral-direito Guga apresentou um quadro viral agudo e, portanto, não poderá entrar em campo. Além disso, Lelê e Ignácio, que seguem em transição, não foram relacionados para a partida. Por outro lado, o meia Nonato está recuperado e retorna ao time.

Sob o comando do técnico Mano Menezes, o Fluminense vai a campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa, F. Bernal, Martinelli, Ganso, Keno, Jhon Arias e Kauã Elias.

Na 17ª posição, com 38 pontos, o Time de Guerreiros está a apenas um da zona de rebaixamento. Assim, precisa vencer para escapar da degola e seguir na Série A em 2025. O Criciúma, adversário da noite, é o primeiro do Z4, com 37 pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.