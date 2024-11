Corinthians paga Flamengo, e Hugo Souza permanece em Itaquera

Fim da novela entre Corinthians e Flamengo por Hugo Souza. Após mais de dois meses de negociação e alguns conflitos entre as partes, o clube paulista pagou à vista 800 mil euros (R$ 4,8 milhões) nesta terça-feira (26) ao Rubro-Negro pelo goleiro.

No total, o Alvinegro investiu R$ 7,3 milhões por 50% dos direitos econômicos do arqueiro. Nesse montante tem R$ 1 milhão referente ao empréstimo, R$ 1,5 milhão de multa pelos três jogos em que o jogador enfrentou o Flamengo enquanto estava emprestado e, por fim, R$ 4,8 milhões pela aquisição da parte dos direitos econômicos do atleta.

Ainda pode haver um acréscimo nesse valor, pois o clube deve arcar com os impostos e comissão envolvendo a negociação. O Flamengo segue com 40% dos direitos econômicos do jogador. Com o desfecho positivo, Hugo Souza assinará um contrato de quatro anos com o Corinthians. A informação do acerto é do jornalista Mauro Cezar Pereira.

Resumo da novela

O Corinthians pagou 200 mil euros (R$ 1,19 milhão) ao Flamengo para ter Hugo Souza até o fim desta temporada. No entanto, o Timão estava tentando ter o atleta em definitivo e, assim, precisava pagar 800 mil euros até o dia 30 de novembro. Recentemente, pela segunda vez, o Rubro-Negro recusou o banco que o Alvinegro apresentou como forma de garantia para realizar a compra do atleta.

