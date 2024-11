Cruzeiro x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam, nesta quarta-feira (27), às 21h (de Brasília), no Mineirão, em duelo que fecha a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa terá que voltar a priorizar a competição, já o Imortal tem como principal meta sacramentar a sua permanência na Série A.

Os mineiros se encontram na sétima colocação, com 47 pontos, e centraliza todos os seus esforços na competição. Afinal, passa a ser a única maneira de garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores. O Imortal está em 14º lugar, com 40, e uma vantagem de somente três pontos para a zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do SporTV na TV fechada e no Premiere no sistema pay-per-view.

Como chega o Cruzeiro

A Raposa planejava somente cumprir tabela na reta final do Campeonato Brasileiro, já que alcançou a decisão da Sul-Americana. Assim, além do título, almejava assegurar a vaga na próxima edição da Libertadores de forma antecipada. No entanto, teve uma frustração ao perder a final para o Racing, no último sábado (23). Atualmente, a Série A oferece sete vagas para a próxima edição da principal competição de clubes da América do Sul e o time mineiro ficaria com a última. O Cruzeiro se mobiliza para corrigir a rota, pois venceu apenas dois dos seus últimos 10 jogos do torneio.

O técnico Fernando Diniz ainda tem uma dúvida no meio de campo antes de definir o time. Lucas Silva e Walace brigam pela posição de titular. Por outro lado, o lateral-esquerdo Kaiki e o volante Ramiro serão desfalques por suspensão.

Como chega o Grêmio

O Imortal também conta com uma campanha irregular no Campeonato Brasileiro, por isso flerta com a possibilidade de entrar na zona de rebaixamento. Com falhas individuais e defensivas, o time encontra dificuldade em conseguir emplacar uma sequência positiva. Tanto que não vence há três rodadas da competição.

A vitória é essencial para pelo menos manter a distância do Z4 e ficar mais próximo de atingir o seu objetivo, a permanência na elite. Renato Gaúcho provavelmente fará mudanças na equipe inicial. Isso porque o zagueiro Jemerson volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão na última rodada. Porém, Rodrigo Ely será baixa por luxação no pé direito. A expectativa é a de que Geromel ganhe uma nova oportunidade no time titular.

Por sinal, no meio de campo, Cristaldo e Edenilson brigam por uma vaga nos 11 iniciais. O volante Villasanti, além dos atacantes Aravena e Soteldo, devem retornar ao time. O trio foi preservado pelo desgaste após estar a serviço de suas seleções durante a data Fifa.

CRUZEIRO X GRÊMIO

35ª rodada da Série A do Brasileirão 2024

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 26/11/2024, às 21h (horário de Brasília)

CRUZEIRO: Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Luca Romero, Walace (Lucas Silva), Matheus Henrique, Matheus Pereira; Gabriel Verón e Kaio Jorge Técnico: Fernando Diniz.

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Jemerson, Pedro Geromel, Reinaldo; Dodi, Villasanti, Cristaldo (Edenilson); Aravena, Soteldo e Braithwaite. Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Miguel Caetano Ribeiro (SP)

VAR: Paulo Renato Moreira (RJ)

