Diretor do Atlético ignora declarações do Botafogo: ‘Não se ganha respondendo’

A poucos dias da final da Copa Libertadores, que será disputada entre Atlético-MG e Botafogo, Victor Bagy falou sobre as provocações do clube carioca nos últimos dias. Assim, o diretor do Galo minimizou a situação, garantiu o foco para a decisão e explicou o motivo de não responder às declarações do adversário.

“Estamos na expectativa, estamos ansiosos. Bastante motivados e focados. Não se ganham campeonatos respondendo provocações. É se preparando”, disse.

Ídolo do Atlético, Victor ainda comentou especificamente sobre as declarações de Artur Jorge, técnico do time carioca, que criticou a atitude de alguns jogadores da equipe mineira no último encontro entre as equipes, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Isso não é o que nos mobiliza. O que nos mobiliza é oportunidade de ser bicampeões no sábado”, afirmou.

A finalíssima do torneio continental entre Atlético-MG e Botafogo acontece no dia 30 de novembro, às 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Assim, o dirigente falou sobre a preparação do elenco para a grande decisão.

“Isso temos buscado fazer. Se preparar, focar, buscar a melhor formação possível e dar as melhores condições para os atletas no sábado. Então extrair o máximo da performance, para esse campeonato, que é tão importante para nós”, finalizou.

