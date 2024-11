Thiago Santos valoriza ponto conquistado em casa: ‘Vai fazer a gente não cair’

O Fluminense ficou no empate sem gols com o Criciúma e não conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento. Na noite desta terça-feira (26), o Tricolor frustrou os mais de 40 mil torcedores no Maracanã e tropeçou em um confronto direto.

Na saída do gramado, o zagueiro Thiago Santos destacou que o grupo não esperava um jogo fácil, tendo em vista o duelo da equipe carvoeira contra o Botafogo, no mês passado. Além disso, o jogador valorizou o ponto conquistado.

“A gente sabia que não ia ser fácil, eles fizeram um jogo difícil contra o Botafogo aqui no Rio de Janeiro. Mas não podia perder hoje, esse um ponto hoje. Esse ponto lá na frente vai fazer a gente não cair”, ressaltou em entrevista ao canal Premiere.

Na próxima rodada, o Fluminense terá um novo confronto direto, contra o Athletico, em Curitiba. Thiago Santos acredita que será mais uma partida complicada, mas que o Tricolor tem condições de sair com a vitória da Ligga Arena.

“Mas vamos trabalhar bastante, temos um jogo fora de casa agora contra o Athletico, também que é outro confronto direto nosso e temos tudo para buscar a vitória lá, sabemos que vai ser muito difícil também”, pontuou.

