Fortaleza e Flamengo ficam no empate na Arena Castelão

Léo Ortiz em ação no duelo do Flamengo com o Fortaleza, na Arena Castelão - (crédito: Foto: Divulgação Flamengo)

A Arena Castelão recebeu mais de 57.624 torcedores e teve a maior renda de sua história (pouco mais de R$ 3 milhões) para acompanhar Fortaleza e Flamengo, nesta terça-feira, 26/11. O jogo, pela 35ª rodada do Brasileirão colocava frente a frente times com pequenas chances de título e que precisavam vencer. O Flamengo foi melhor no primeiro tempo, mandando bola na trave com Bruno Henrique. Na etapa final, o Mengo, com dez (Pulgar expulso) viu o time da casa pressionar e ficar mais perto do gol. No fim, 0 a 0.

Com este empate, o Fortaleza vai a 65 pontos e com chance mínima de título. Mas o Flamengo, com 63 pontos e apenas mais nove a disputar, não tem mais chances.

Primeiro tempo: Flamengo em cima e nada de gol

O Flamengo dominou o primeiro tempo, mantendo a posse de bola na intermediária de ataque. Com Pulgar e Gerson recuados e quatro jogadores na frente – Plata, Michael, Gabigol e Bruno Henrique – a equipe tocou bastante a bola, mas encontrou dificuldades para penetrar na defesa adversária. Apesar disso, o Flamengo criou algumas chances, sendo a mais perigosa uma falta cobrada por Gerson. A bola encontrou a cabeça de Bruno Henrique, mas foi parar na trave. Outro lance de perigo foi um chute de Plata, da entrada da área.

Por outro lado, o Fortaleza, com apenas 30% de posse de bola, se mostrou bem fechado defensivamente, utilizando três zagueiros e com Marinho atuando como ala pela direita. O time cearense conseguiu alguns contra-ataques, mas não levou grande perigo ao goleiro Rossi. O momento mais polêmico foi quando Moisés pediu um pênalti após um choque com Leo Ortiz. Contudo, o árbitro não marcou nada.

Assim, o primeiro tempo seguiu sem gols. Contudo, logo no início do segundo tempo, em uma bola cruzada pela direita, Bruno Henrique dominou, e ao tentar driblar Marinho, a bola tocou no braço do defensor. O árbitro, Darío Herrera, marcou o pênalti, mas após revisar a jogada no VAR, anulou a decisão.

Segundo tempo lá e cá

Nos primeiros minutos, o Fortaleza deu a impressão de que iria partir para cima, já que, para ele, apenas a vitória interessava. No primeiro minuto, um cruzamento de Marinho quase resultou em gol, mas Lucero não chegou nem perto da bola. Em contrapartida, o Flamengo teve uma chance em um chute de fora da área de Gerson, que obrigou o goleiro João Ricardo a fazer uma grande defesa. A situação esquentava.

No intervalo, De La Cruz entrou no lugar de Gabigol, que estava mal. Nos primeiros minutos, o Fortaleza deu a impressão de que iria partir para cima, já que, para ele, apenas a vitória interessava. No primeiro minuto, um cruzamento de Marinho quase resultou em gol, mas Lucero não chegou nem perto da bola. Em contrapartida, o Flamengo teve uma chance com um chute de fora da área de Gerson, que obrigou o goleiro João Ricardo a fazer uma grande defesa. A situação esquentava. Michael teve uma grande chance aos 17 minutos, mas seu chute encontrou João Ricardo, que fez mais uma boa defesa.

Aos 21, um lance-chave: Pulgar, que já tinha um amarelo, fez uma falta desnecessária e foi expulso. Com dez jogadores, o Flamengo teve de se ajustar. Filipe Luiz reforçou a defesa com três zagueiros e tirou um atacante (David Luiz entrou no lugar de Plata), nitidamente se fechando e pasando a levar pressão.

Aí a coisa inverteu. Fortaleza em cima, Fla fechado e tentando contra-ataque. Num deles, Alcaraz, que entrara durante o segundo tempo, quase marcou. Mas o placar ficou em branco.

FORTALEZA 0x0 FLAMENGO

35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 26/11/2024

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Público: 57.624

Renda: R$ 3.034.107,00

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Kuscevic e Titi; Marinho, Matheus Rossetto (Zé Welison, , Hércules (Calebe, 29’/2ºT), Martinez (Pochettino, 20’/2ºT) e Mancuso; Lucero (Renato Kayzer, 19’/2ºT) e Moisés (Breno Lopes, 19’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Gerson (Varela, 45’/2ºT) e Michael (Alcaraz, 24’/2ºT ); Plata (David Luiz, 27’/2ºT), Bruno Henrique e Gabigol (De La Cruz, Intervalo). Técnico Filipe Luís.

Gols: –

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Licia Beiersdorf Flor e Thiago Augusto Kappes (Ambos RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Cartões amarelos: Kuscevic, Mancuso (FOR); Pulgar, De la Cruz (FOR)

Cartões vermelhos: Pulgar (FLA, 21’/2ºT)

