Sob a batuta de Savarino, Botafogo engole Palmeiras no Allianz e reassume liderança do Brasileirão

Em jogo lá e cá e com status de “final antecipada”, o Botafogo se impôs diante do Palmeiras em pleno Allianz Parque e venceu por 3 a 1 na noite desta terça-feira (26), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca dependia dos três pontos para voltar a depender só de si para ser campeão. Isso porque, além de abrir frente na pontuação, iguala a quantidade de vitórias do rival.

Gregore abriu o placar em gol polêmico no Allianz Parque. Afinal, os palmeirenses reclamaram de irregularidade, já que o próprio volante desviou de cabeça para fora em disputa com Marcos Rocha em lance que gerou escanteio a favor dos cariocas. Savarino e Adryelson anotaram os outros gols alvinegros, enquanto Ríos descontou para os paulistas já no apagar das luzes.

Com o triunfo, o Glorioso chega a 73 pontos e estaciona o Verdão nos 70 somados. O time de Artur Jorge, inclusive, pode ser campeão brasileiro na próxima rodada dependendo da combinação de resultados. Mas, antes disso, o Botafogo vira a chave para a decisão da Libertadores no sábado (30) contra o Atlético, em Buenos Aires.

Gol polêmico e reclamação palmeirense

Os times iniciaram cautelosos, evitando jogadas que pudessem deixá-los expostos. Apesar da preocupação de Abel Ferreira em que os palmeirenses fizessem uso da vantagem na tabela a seu favor e não corressem riscos, o Palmeiras rondou a área e teve grande chance nos primeiros minutos em cabeceio de Gómez. O Glorioso perdeu o zagueiro Bastos logo aos dez minutos, e estava começando a apostar nas bolas em profundidade para Luiz Henrique até que uma jogada de bola parada fez a diferença.

Em cobrança rasteira de escanteio, Alex Telles achou Almada, que, por sua vez, encontrou Gregore solto no meio da área para chutar e venmer o goleiro Weverton, aos 18 minutos. Em busca da reação, o Verdão avançou suas linhas e por pouco não chegou ao empate com Rony, que carimbou a trave em chute cruzado. Estêvão, até então sem liberdade para jogar, só apareceu na reta final em uma linda jogada seguida de cruzamento para Marcos Rocha que obrigou John a fazer ujma defesaça. Almada e Savarino tiveram boas oportunidaes, mas pararam em Weverton.

Palmeiras com um a menos, e Botafogo passeia

O Palmeiras voltou mordido do intervalo. O time, que teve um meio reforçado na marcação, sem Veiga como um camisa 8 e com dois volantes que tentaram dar força ao setor, se abriu mais. Mas os comandados de Artur Jorge conseguiram se impor, ainda mais depois que Marcos Rocha foi expulso aos 23 minutos por disputa com Igor Jesus antes da cobrança de escanteio. O árbitro havia dado amarelo, mas após revisão no VAR, trocou pelo cartão vermelho. Pouco depois, Savarino, de pé direito, ampliou a vantagem. O terceiro saiu em cabreceio de Adryelson. Com o placar resolvido, o ritmo caiu um pouco. E deu tempo de Ríos, nos acr´scimos, anotar o gol de honra alviverde

PALMEIRAS 1X3 BOTAFOGO

36ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 26/11/2024 (terça-feira)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Público: 31.753 presentes

Gols: Gregore, 18’/1ºT (0-1); Savarino, 27’/2ºT (0-2); Adryelson, 43’/2ºT (0-3); Mayke, 47’/2ºT (1-3).

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno (Maurício, 16’/2ºT), Richard Ríos, Raphael Veiga (Mayke, 29’/2ºT), Felipe Anderson (Flaco López, intervalo) e Estêvão (Gabriel Menino, 35’/2ºT); Rony (Dudu, 16’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

BOTAFOGO: John; Vitinho, Bastos (Adryelson, 11’/1ºT), Barboza e Alex Telles (Marçal, 20’/2ºT); Gregore, Marlon Freitas e Almada (Eduardo, 30’/2ºT); Savarino, Luiz Henrique (Matheus Martins, 20’/2ºT) e Igor Jesus (Júnior Santos, 30’/2ºT). Técnico: Artur Jorge.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Wagner Reway (ES)

Cartões Amarelos: Mayke (PAL); Alex Telles, Barboza, John, Almada (BOT)

Cartões Vermelhos: Marcos Rocha, 23’/2ºT (PAL)

*Expulso por disputa com Igor Jesus antes da cobrança de escanteio. O árbitro havia aplicado amarelo, mas após revisão no VAR, trocou pelo cartão vermelho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.