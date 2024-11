Igor Jesus destaca conexão entre jogadores do Botafogo: ‘Todo mundo se apoiando’

O Botafogo recuperou a liderança do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira (26), o Glorioso venceu o Palmeiras por 3 a 1 e encerrou a sequência de três jogos sem vitória, além de espantar qualquer desconfiança antes da final da Libertadores.

Após a partida, o atacante Igor Jesus destacou a força mental que o time teve em meio à sequência ruim e que os atletas se apoiaram em meio ao momento difícil. Além disso, o jogador ressaltou a importância de vencer um adversário direto na briga pelo título.

“É uma vitória de um time trabalhador, de um time que vem buscando a vitória em todos os jogos. Infelizmente tivemos jogos em que não conseguimos. Mas nos mantivemos fortes mentalmente, todo mundo se apoiando. Hoje viemos aqui diante do nosso rival, que está disputando o título com nós. Conseguimos uma vitória digna, conseguimos fazer o nosso trabalho e saímos com os três pontos, que é o mais importante”, destacou.

Para a final do próximo sábado (30), contra o Atlético-MG, o atacante afirma que o resultado passa confiança. Agora Igor Jesus e o Botafogo vão para Buenos Aires com o foco na conquista inédita.

“Nos passa confiança. Agora temos uma final e vamos em busca do título”, concluiu.

