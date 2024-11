Titi exalta empate do Fortaleza com Flamengo: ‘Duas grandes equipes’

Titi diz que Fortaleza foi bem, apesar do empate com Flamengo - (crédito: Leonardo Moreira / Fortaleza)

O zagueiro Titi falou sobre o empate do Fortaleza com o Flamengo nesta terça-feira (26/11) na Arena Castelão. O time cearense jogou em casa e ainda contou com a expulsão de Pulgar, da equipe rubro-negra, aos 21′ do segundo tempo. Mesmo assim, o Fortaleza não conseguiu sair do zero no placar. Entretanto, para Titi, o time foi bem.

“Foi um confronto de duas grandes equipes que estão buscando a ponta de cima da tabela. Queríamos sair vitoriosos com 3 pontos, mas celebramos pelo ponto conquistado, celebramos porque enfrentamos uma grande equipe que é o Flamengo , o time todo está de parabéns”, exaltou.

Com a expulsão de Pulgar, o treinador do Flamengo, Filipe Luís, fez ajustes para fechar a equipe e resistir à pressão cearense. Assim, para Titi, a performance do Fortaleza foi correta.

“O Fortaleza mostrou por que está na parte de cima (da tabela de classificação), é muito forte no seu campo, hoje a gente mostrou nossa força”, disse.

Ele agradeceu pelo apoio dos torcedores, que retribuem o empenho da equipe por resultados favoráveis.

“A torcida compareceu e fez um linda festa. O Fortaleza ano a ano vem construindo uma coisa bem bacana no futebol brasileiro

Titi diz que Fortaleza pensa ‘jogo a jogo’

Ainda faltam três jogos até o fim do Campeonato Brasileiro. Assim, o Fortaleza vai enfrentar o Vitória, no domingo (1/12), às 18h30, na Bahia; o Atlético Goianiense na quarta-feira (4/12) em Goiás; e, finalmente, estará em casa para receber o Internacional,no dia 8/12, às 16h.

“O Fortaleza sempre pensa jogo a jogo. Agora vamos pensar no Vitória, um confronto que também será muito difícil, mas estaremos preparados. Temos poucos dias para recuperar, mas temos certeza que a força do nosso grupo mais uma vez entrará em campo e vamos buscar os 3 pontos., buscar vencer nosso adversário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.