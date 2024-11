Roberto Assaf: Pulgar é expulso e Flamengo aceita empate

Alex Sandro preprara um chutre durante o emoate do Flamengo com o Fortaleza - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Alcaras, O Flamengo jogou mais que o Fortaleza até a expulsão de Erick Pulgar, aos 21 minutos do segundo tempo, e preferiu segurar o empate de 0 a 0 a partir dali. Com isso, desperdiçou a chance de derrotar o rival cearense. Tanto pela incompetência do time, que costura demais e não marca, e pela atuação do VAR, sempre pronto para tomar decisões equivocadas contra o Rubro-Negro. Mesmo que a responsável pela coisa não fosse Daiane Muniz, aquela que ignorou a agressão de Lyanco em Arrascaeta, na decisão da Copa do Brasil.

Jogo de um time só ao longo do primeiro tempo. O problema é que é inútil manter a posse da bola, trocando dezenas de passes, e não marcar gols. À exceção de uma cabeçada de Bruno Henrique na trave direita, ocorreu apenas outra chance. Em pênalti de Marinho – mão na bola – após drible de Bruno Henrique, que o árbitro marcou. Mas o VAR, como faz habitualmente, anulou. Quando Lyanco – último homem – derrubou Arrascaeta com violência, na decisão da Copa do Brasil. A responsável pela geringonça, vamos repetir, Daiane Muniz, nem sequer chamou o omisso Raphael Claus. Curioso, o tal VAR, não?

Flamengo com De la Cruz

O Flamengo voltou com De La Cruz – parece que o River Plate passou a perna no Rubro-Negro – substituiu Gabriel, cujo objetivo era – ao que parece – soltar Gérson, e dar maior poder decisivo ao time. O que não aconteceu até ali, mesmo com quatro atacantes. Já o Fortaleza regressou ameaçando pressionar. Mas a equipe carioca retomou a posse, e como ocorrera até então, não criava oportunidades.

Aos 17 minutos, enfim, surgiram possibilidades em sequência, mas é tanta filigrana que a bola acabou não entrando. Depois. aos 20, o time local mexeu em massa. Aos 21, Erick Pulgar – já ganhara o amarelo – acertou Marinho, e foi expulso. Alcaraz, aos 24, entrou em lugar de Michael. Aos 31, lançou David Luiz e sacou Plata.

Lá se vai o Flamengo para a retranca. Aos 32, Britez agrediu Bruno Henrique, fez xingamentos nos ouvidos do atacante, e continuou em campo. Mas o VAR – o potiguar Caio Max Augusto Vieira – fingiu que não viu a pancada…

Daí em diante, o Flamengo desistiu da partida, deixou o Fortaleza pressionar, segurou o placar em 0 a 0. Enfim, pelo que se vê, vai empurrar o Brasileiro com a barriga até o fim.

