Chances de título (UFMG): Botafogo dispara e está com a mão na taça

Antes do jogo contra o Palmeiras, nesta terça-feira, 26/11, no Allianz Parque, abrindo a 36ª rodada, o Botafogo tinha 34% de chance de título, de acordo com os cálculos do departamento de matemática da UFMG. Afinal, mesmo com os 70 pontos do líder Verdão, estava em segundo, pois tinha uma vitória a menos e estava instável, com os resultados ruins que fizeram o rival ultrapassá-lo. Além disso, ainda jogaria no Allianz Parque. Não por acaso, o Palmeiras estava com 63,7% de chance de levantar o caneco pela terceira vez consecutiva. Mas, no fim das contas, o Fogão venceu por 3 a 1.

Assim, o Botafogo volta a colocar a mão na taça: passou a ter 75% de chance de título, enquanto o Verdão caiu para 24,1%. O Internacional ainda sonha (0,76%) e o Fortaleza (0,14%). Já o Flamengo, com o empate contra o Fortaleza, não tem mais chances. Veja abaixo como estão os números dos concorrentes ao título, além das chances de classificação para a Libertadores e de rebaixamento.

CHANCES DO BRASILEIRÃO PELA UFMG

Luta pelo título



1º – Botafogo (73 pontos e + 1 jogo) – 75% de título; 100% de Libertadores, zero risco de rebaixamento

2º – Palmeiras (70 pontos e + 1 jogo) – 24,1% de título, 100% de Libertadores, zero risco de rebaixamento

3º – Internacional (65 pontos) – 0,76% de título; 100% de Libertadores; zero risco de rebaixamento

4º – Fortaleza (65 pontos) – 0,14% de título; 100% de Libertadores, zero risco de rebaixamento

Na Libertadores

5º – Flamengo (63 pontos) – 0% de título; 100% de Libertadores, zero risco de rebaixamento

6º – São Paulo (59 pontos) – 0% de título; 100% de Libertadores, zero risco de rebaixamento

Briga pela Libertadores



7º – Cruzeiro (47 pontos e menos um jogo) – 0% de título; 33,1% de Libertadores; zero risco de rebaixamento

8º – Bahia (47 pontos) – 0,% de título; 29,4% de Libertadores; zero risco de rebaixamento

9º – Corinthians (47 pontos) – 0% de título; 33,6% de Libertadores; zero risco de rebaixamento

10º – Atlético-MG (44 pontos) – 0% de título; 0,05% de Libertadores; zero risco de rebaixamento

11º – Vasco (43 pontos) – 0% de título; 2,1% de Libertadores; 0,11% de risco de rebaixamento

Risco de rebaixamento

12º – Vitória (42 pontos) – 0% de título; 0,42% de Libertadores; 1,4% de risco de rebaixamento

13º – Juventude (42 pontos) – 0% de título; 0% de Libertadores; 9,0% de risco de rebaixamento

14º – Athletico-PR (41 pontos, menos 1 jogo) – 0% de título; 0,12% de Libertadores; 9,8% de risco de rebaixamento

15º – Grêmio (40 pontos, menos 1 jogo) – 0% de título; 1,2% de Libertadores; 6,1% de risco de rebaixamento

16º – Fluminense (39 pontos) – 0% de título; 0% de Libertadores; 37,3% de risco de rebaixamento

17º – Criciúma (38 pontos, menos 1 jogo) – 0% de título; 0,01% de Libertadores; 66,1% de risco de rebaixamento

18º – Bragantino (37 pontos, menos 1 jogo) – 0% de título; 0,01% de Libertadores; 69,9% de risco de rebaixamento

19º – Cuiabá (30 pontos) – 0% título; 0% de Libertadores; 99,999% de risco de rebaixamento

20º – Atlético-GO (26 pontos) – 0% de título, 0% de Libertadores; Rebaixado

