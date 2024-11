Fluminense atinge marca de um milhão de ingressos vendidos como mandante em 2024

Apesar de mais um tropeço no Brasileirão, o Fluminense alcançou a marca de um milhão de ingressos vendidos como mandante em 2024. Diante do Criciúma, cerca de 38.111 pagantes assistiram ao empate sem gols, que complicou de vez a situação do Tricolor na reta final da competição. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o Tricolor chegou a 1.021.548 ingressos vendidos em 33 jogos na temporada, média de 30.956 pagantes por jogo. Além do Maracanã, a equipe também atuou duas vezes no Luso-Brasileiro, uma em Moça Bonita e outra no Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

Vale recordar que em 2023, uma das melhores temporadas da história do clube, a instituição atingiu essa marca em setembro no jogo de ida da semifinal da Libertadores. No duelo com o Fortaleza, na última sexta-feira (22), o clube já havia atingido a meta de mais de um milhão de torcedores presentes no estádio em 2024.