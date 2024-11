Santos faz acordo para pagar dívida com Fábio Carille

O Santos chegou a um acordo com o técnico Fábio Carille para quitar a dívida de R$ 4,1 milhões com o treinador. O acerto ainda não está homologado, mas os contratos já estão com o jurídico do Peixe e os advogados do técnico. O montante será pago em parcelas pelo Alvinegro Praiano.

Os valores são referentes a R$ 2,6 milhões da multa rescisória pela quebra do contrato e mais R$ 1,5 milhão da premiação pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda em crise financeira, o Santos não tem todo o dinheiro em caixa para quitar a dívida. Assim, acertou o pagamento em seis parcelas mensais.

A negociação foi conduzida entre a diretoria do Santos e o empresário de Carille, Paulo Pitombeira. As duas partes tem uma boa relação e o acordo saiu de maneira rápida. A única exigência feita pelo agente do treinador é que não houvesse uma tentativa de reduzir a dívida por parte do clube.

Carille deixou a a equipe após conquistar o acesso e o título da Série B com o Peixe. O clube, aliás, disse que o técnico e sua comissão técnica chegaram para a reconstrução do time após o rebaixamento e que todos os objetivos previstos acabaram sendo alcançados. Entretanto, o clima entre treinador, clube e torcida ficaram insustentáveis.

O contrato de Carille encerrava no final deste ano, entretanto havia uma cláusula de renovação para 2025 por conta da conquista do acesso. Contudo, na derrota contra o CRB, na última rodada da Série B, a torcida protestou contra o treinador durante a partida e na cerimônia de premiação, deixando o clima ainda mais pesado. Em 2024, o técnico completou 53 partidas, com 30 vitórias, 10 empates e 13 derrotas.

