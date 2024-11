Casares sai em defesa de Zubeldía e confirma treinador para 2025

O presidente do São Paulo, Júlio Casares, saiu em defesa do trabalho do treinador Luis Zubeldía. O mandatário esteve presente no Summit CBF Academy e falou sobre o futuro do comandante. Na visão do dirigente, a discussão se o técnico permaneceria no Tricolor em 2025, nem deveria existir e confirmou o argentino na próxima temporada.

“A questão do Zubeldía ficar ou não ficar foi algo criado mais do lado de fora. Eu achava até engraçado esse tipo de dinâmica, porque eu mesmo tive reunião com ele, com todos os sinais que ele ia ficar. Esse anúncio nem precisava acontecer. Ele tem um trabalho muito bom, tem promovido os jovens e preparando, como aconteceu com Beraldo, Welington e outros jogadores. E vai acontecer também com William, Henrique, Ryan. Ele olha muito para a base”, disse Casares.

Além disso, o presidente aproveitou o espaço para responder as críticas do empresário Wagner Ribeiro em cima do treinador argentino. O agente disse que Zubeldía “afastou e humilhou” Moreira, “humilhou” um médico no CT da Barra Funda e “afastou e humilhou” cinco jogadores durante um treino.

“Quanto a declaração de torcedor, que é mais torcedor do que empresário, deixamos para o âmbito do folclore. Isso não nos atinge, até porque a realidade lá é de um bom ambiente. Claro que no futebol quando você ganha, perde num treino há discussões, normal. Mas o ambiente é muito bom. Ele é muito querido pelo plantel. Acho até que o jogador citado fez um post elogiando a comissão”, finalizou o mandatário.

