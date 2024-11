Cuiabá é o segundo rebaixado no Campeonato Brasileiro

O Cuiabá é o segundo time rebaixado do Campeonato Brasileiro. A confirmação da queda do Dourado aconteceu na noite desta terça-feira (26/11), após a vitória do Juventude em cima do Atlético-MG por 3 a 2, em Belo Horizonte. Assim, o clube mato-grossense confirma o descenso com duas rodadas de antecedência.

A equipe está na 19ª colocação, com 30 pontos, nove a menos que o Fluminense, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Apesar de ainda conseguir igualar o Tricolor Carioca no número de pontos, o Dourado ainda ficaria com uma vitória a menos que o clube das Laranjeiras. Assim, o Cuiabá está matematicamente rebaixado.

Esta é a primeira queda da história do clube, que estreou na Série A em 2021 e estava em sua quarta participação consecutiva. O Dourado escalou desde a Série D até a elite e nunca havia sofrido um descenso em nenhuma divisão nacional até então. Agora sofrerá, portanto, um inédito rebaixamento.

Das 35 rodadas já concluídas, a equipe mato-grossense esteve na zona de degola em 24 delas. Com mais três partidas a serem disputadas, o Cuiabá vai completar 27 rodadas na área de descenso. O clube ficou à frente apenas do lanterna e também rebaixado Atlético-GO. Contudo, vale ressaltar que o Dragão ainda pode passar o Dourado, que, por sua vez, pode acabar em último na competição.

Agora, apenas cumprindo tabela e se preparando para disputar a Série B no ano que vem, o Cuiabá ainda encara Bahia e Fluminense, ambos fora de casa. O Dourado encerra sua participação na Série A contra o Vasco, na Arena Pantanal.

