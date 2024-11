Fluminense emplaca sequência negativa e aumenta pressão na reta final do Brasileirão

Fluminense apenas empata com o Criciúma e se complica no Brasileirão - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Quando restavam cinco partidas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tinha em seu horizonte três partidas como mandante na luta contra o rebaixamento. Contudo, o Tricolor não conseguiu vencer Fortaleza e Criciúma, ambos no Maracanã, e inverteu a situação nesta reta final de Brasileirão.

Apesar de estar com um ponto fora do Z4, os comandados do técnico Mano Menezes terão pela frente dois jogos como visitante e apenas um no Rio de Janeiro para sacramentar a permanência. Todavia, o desempenho longe do Rio de Janeiro não é dos mais otimistas: com apenas quatro vitórias em 17 jogos.

Mesmo com a forte presença da torcida, o time teve enorme dificuldade para construir jogadas e não foi eficiente nas vezes em que incomodou a meta do Tigre. Com o empate, o Fluminense aumentou a sequência negativa para cinco jogos sem vencer na competição.

“Quando a gente faz o gol, você fala que a gente achou o gol, daí é injusto. Aí temos que ser justos com o jogo. A gente não achou, a gente cruzou a bola e fez um gol de cruzamento. Acho 44 cruzamentos uma demasia. Já falamos sobre esse assunto. Você geralmente, quando a gente tem dificuldade, você traz os cruzamentos que a equipe fez. É tão óbvio isso no futebol que todas as equipes cometem o mesmo equívoco, quando elas não encontram as soluções”, disse Mano.

Preocupação com questão mental

Em momentos de pressão, a parte mental deve ser trabalhada de maneira adequada. Afinal, ela pode refletir nas atuações em campo e trazer consequências negativas. Na coletiva de imprensa, Mano explicou que não tem como fazer muitos ajustes em pouco tempo e que a situação requer muita conversa com o grupo.

“O mais importante nessa hora é estar ao lado dos jogadores. O treinador assume essa responsabilidade que é sua de comandar o momento difícil que a gente está passando. E o momento difícil requer poucos ajustes porque realmente não tem tempo para você fazer mais. E muita conversa”, analisou.

“Conversa no sentido de mostrar coisas importantes. Então não conversa só para encher a história, contar a história. Mas é importante os jogadores sentirem a gente buscar a referência deles mesmos em outros momentos. Para saber que temos capacidade de fazer o que ainda está ao nosso alcance. É importante dizer. A rodada se encerra com o Fluminense estando ao seu alcance daquilo que precisa fazer”, concluiu.

Com 39 pontos, o Tricolor volta a campo no domingo (1), às 18h30 (de Brasília), para um confronto direto com o Furacão, pela 36ª rodada, em Curitiba. Por fim, a atual diferença para a zona de rebaixamento é de um ponto, com dois jogos fora e um em casa pela frente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.