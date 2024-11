Hugo Souza chora com permanência no Corinthians e sonha com Seleção

O goleiro Hugo Souza concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (27/11), no CT Joaquim Grava, celebrando sua permanência no Corinthians. Afinal, o Timão acertou a compra em definitivo do arqueiro junto ao Flamengo e assinou com o Alvinegro por quatro temporadas. E o jogador não conseguiu conter a emoção.

Em lágrimas, Hugo Souza destacou a rápida identificação com o Corinthians e a torcida e se declarou ao clube do Parque São Jorge.

“Falei isso quando cheguei aqui e eu vi isso aqui como oportunidade da minha vida, na qual eu precisava provar pra mim mesmo que eu era capaz de vestir a camisa de um clube grande. Muitas vezes eu mesmo duvidei do meu potencial, eu mesmo duvidei daquilo que poderia fazer. Mas minha mãe não soltou minha mão, minha irmã não soltou minha mão, os meus amigos não soltaram minha mão. Os meus empresários, que são caras que eu tenho uma relação além do futebol, não soltaram minha mão. E eu fiz do Corinthians a oportunidade da minha vida”, disse Hugo Souza, que prosseguiu:

“O Corinthians me abraçou de uma forma que nem eu esperava. E eu sou muito grato por isso. Eu acho que se tem uma frase ou uma frase que eu possa usar é o que o Corinthians significa para mim é isso. A oportunidade da minha vida. E eu sou totalmente grato a isso”, completou.

Hugo Souza agora sonha com Seleção

Por fim, o goleiro, que vem se destacando na temporada com boas atuações, começou a sonhar com uma convocação para a Seleção Brasileira. E o arqueiro acredita que o Corinthians pode ajudar nessa ida para a Canarinho.

“É um sonho que eu vejo muito próximo, o Corinthians me permite isso. O treinador da Seleção, o Dorival, olha muito para os goleiros do Brasil. Quando se fala de Corinthians, a proporção é muito maior. Me vejo preparado e disputando uma vaga”, finalizou o goleiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.